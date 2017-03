"Lumea nu isi da seama de sacrificiile pe care le fac!" Anuntul lui Contra inaintea meciului cu Craiova

Contra se pregateste de un meci de foc in playoff, cu Craiova.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Tehnicianul echipei Dinamo, Cosmin Contra, a declarat intr-o conferinta de presa, ca meciul cu CSU Craiova, din play-off-ul Ligii I, este crucial şi ca dinamoviştii trebuie sa fie foarte concentrati şi atenti pentru a se impune.

"Un meci foarte important pentru noi, dupa egalul obtinut pe terenul liderului, avem nevoie de cele trei puncte. Pentru noi este o finala, daca vrem sa ramanem in cursa pentru cele doua locuri care ne dau şansa sa jucam in Liga Campionilor. Maine e un meci crucial pentru noi şi cred ca şi pentru Craiova, care e in aceeaşi situatie ca şi noi, şi e o finala, cum sunt toate in play-off. Jucam acasa, cu suporterii langa noi, şi speram sa caştigam acest meci. Nu va fi uşor, Craiova e o echipa extraordinara, o echipa care joaca un fotbal placut, cu o viteza de joc foarte buna şi trebuie sa fim foarte concentrati, foarte atenti daca vrem sa caştigam acest meci. Daca vrem sa ne luptam pentru primele doua locuri trebuie ca maine sa caştigam (...) Maine este o finala, sunt sigur ca şi domnul Multescu, la experienta pe care o are, va pregati meciul foarte bine şi sper sa fie un meci la fel de intens şi interesant ca ultimul meci pe care l-am disputat in campionat", a spus Contra.

Tehnicianul a mentionat ca indisponibilitatile din lotul sau sunt cele cunoscute din etapele trecute. El a mai spus ca Patrick Petre are febra şi nu s-a antrenat de doua zile. "Cele cunoscute, indisponibilitatile. Se pare ca Dielna va reintra in lotul pentru meciul cu Craiova, in rest May, Marici şi Branescu raman accidentati. Patrick Petre este de doua zile cu febra, la pat, nu s-a antrenat in ultimele doua zile. Sa vedem daca astazi va putea sa vina sa faca ceva".

Cosmin Contra a subliniat ca Dinamo trebuie sa faca mai putini paşi greşiti decat celelalte echipe, aflate mai sus in clasament. "E prima data cand sunt in situatia de a juca in play-off şi adevarul este ca sunt meciuri interesante. Sunt finale, atat in play-off cat şi in play-out se joaca pana la ultima picatura de energie şi asta face ca meciurile sa fie mai interesante. Orice punct sau puncte pierdute iti ia din şansele de a lupta pentru caştigarea campionatului sau accederea in LC. Se pot intampla multe in cele noua etape ramase din play-off. Trebuie sa ai o constanta buna in rezultate. Din pacate noi nu depindem de noi, depindem şi de celelalte rezultate. Daca noi vrem sa fim acolo in fata, sa luptam pentru caştigarea campionatului, trebuie sa facem mai putini paşi greşiti decat celelalte echipe care sunt in fata noastra. Daca se poate caştiga campionatul m-ar multumi sa caştig campionatul, sa fii campion e totdeauna mult mai bine decat sa fii pe locul doi. Dar vom vedea cum va fi, vom lua fiecare meci in parte", a adaugat el.

Contra a precizat ca Dinamo le va pune probleme tuturor adversarelor. "Eu nu am fost aici sa pregatesc cum au pregatit ceilalti antrenori sa ajunga la varful de forma in play-off. Eu trebuie sa ma multumesc sa incerc sa aduc echipa cat mai bine şi sa ne prezentam cat mai bine. Daca ceilalti antrenori şi-au organizat echipele sa fie varful de forma in play-off, atunci eu trebuie de cat timp sunt aici sa incercam sa ajungem la nivelul lor. Plecam cu un dezavantaj. Nu e frumos sa plecam cu dezavantajul asta, daca ei au pregatit aşa echipele sa ajunga in varful de forma. Dar ne luptam cu ele, nu-I nicio problema, le vom pune probleme. Dinamo de aici pana la sfarşit va incerca sa caştige fiecare meci in parte şi va avea posibilitatea sa caştige impotriva oricarui adversar", a mai spus tehnicianul.

Antrenorul dinamovist a declarat ca situatia sa este foarte dificila, familia sa fiind in Spania. "Cred ca lumea nu işi da seama sacrificiile care se fac cand ai doi copii aproape adolescenti şi nu poti sa fii cu ei cand ar trebui sa fii cu ei. Am pierdut luni bune cat am fost in China, am pierdut luni bune cat am fost aici la Petrolul, sau ani, şi e greu. E greu pentru ca dupa aia işi iau zborul şi ii voi vedea mai putin", a adaugat Contra.

FC Dinamo va intalni echipa CSU Craiova, duminica, de la ora 20.30, pe Arena Nationala, in etapa a doua a play-off-ului Ligii I. Cele doua echipe au fost adversare şi luna trecuta, in etapa a XXV-a a sezonului regulat al Ligii I, tot pe Arena Nationala, cand invingatoare a fost Dinamo, scor 2-1.