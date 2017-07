LPF nu i-a schimbat numele Stelei in FCSB! Care a fost prima echipa extrasa la tragerea programului Ligii 1

La Liga, Steaua a ramas Steaua. Oltenii si-au facut poza in timpul tragerii la sorti.

Stelistii s-au bucurat la tragerea la sorti de la Liga. Numele lor a sunat diferit de cel scris pe tabla.



Oltenii au facut poza cu tintarul. Craiova a fost numarul unu la tragere.

La anul vor fi 16 echipe in prima liga, la fel ca in sezonul de succes din Europa, cand stelistii si rapidistii s-au intalnit in sferturile UEFA.