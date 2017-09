Lovitura grea pentru Academia Rapid! Nu a putut cumpara brandul cu 406.000 €. Ce se intampla acum

Identitatea clubului Academia Rapid ramane in aer.

Astazi, adunarea creditorilor de la SC FC Rapid SA, club intrat in faliment in iunie 2016, a respins evaluarea de 406.000 de euro facuta pentru brandul Rapid, astfel ca licitatia programata luna viitoare se amana. Toata procedura va trebui reluata de la zero, iar cel care se va ocupa de repetarea procesului este lichidatorul judiciar Mihai Florea.

Se pare ca pozitia creditorului majoritar, Azuga Waters, care apartine familiei Valerii si Violeta Moraru si care a ajuns la concluzia ca suma stabilita de evaluator este mult prea mica pentru valoarea brandului Rapid, a fost decisiva.



Academia Rapid, clubul care se vrea continuatoarea clubului bucurestean si care a inchiriat marca Rapid pe un an, in numele Primariei Sectorului 1, contra sumei de 5.000 de euro plus TVA pe luna, va plati in continuare aceasta chirie, dar trebuie sa ia in calcul alocarea unei sume mult mai mari din bani publici pentru adjudecarea definitiva a brandului Rapid, surse vorbind de o suma care se invarte in jurul a 1 milion de euro.

Stirea vine dupa ce majoritatea fanilor din galeria principala de la tribuna 2 s-au disociat de proiectul primarului Dan Tudorache si dupa ce o sentinta definitiva a Tribunalului Bucuresti a anuntat ca persoana, care a hotarat ca cluburile Academia Rapid, CSA Steaua, ACS FC Dinamo si Carmen sa fie bagate direct in Liga 4, nu avea nicio calitate oficiala la Asociatia Municipala de Fotbal Bucuresti, toate deciziile luate in ultimii doi ani devin nule, iar soarta campionatelor pastorite de asociatie e nesigura.

De asemenea, viziunea bunastarii clubului de fotbal prezentata de primarul Tudorache se incetoseaza, deoarece acesta nu detine majoritatea in Consiliul Local al Sectorului 1, iar recent a fost contestat vehement, aparand si o miscare care ii cere demisia, dupa ce a decis cheltuirea a 12,7 milioane de lei plus TVA pentru Buletinul Informativ al Primariei Sectorului 1, o revista cu un tiraj de 133.000 de exemplare impartit pe raza sectorului.