LIBER la doping in Liga 1! Cat costa un test anti-doping si de ce LPF nu a comandat niciunul in 2016

In anul 2016, LPF nu a contractat niciun test anti-doping pentru meciurile din Liga 1 si Cupa Ligii. De-a lungul aceluiasi an, in care nationala Romaniei a participat la Euro 2016, FRF a cerut 28 de probe pentru echipele nationale (16 probe la seniori masculin, 6 probe la seniori feminin si 6 probe la U21 masculin), dar niciuna la Cupa Romaniei.

Gabriel Chirea

Agentia Nationala Anti-Doping (ANAD) a efectuat din bugetul propriu 157 de probe de urina si 30 de probe de sange, deci in total 187 de esantioane, pentru fotbalistii din Liga 1, in conditiile in care erau recomandate 1.216 pentru cele 304 meciuri in care au fost implicate echipe de prim esalon. La Liga a 2-a, cele inferioare, competiile feminine si cele de juniori nu s-a testat niciun jucator.

Justin Stefan, secretarul general al LPF, spune ca neintelegerile legate de controalele anti-doping la meciurile din Liga 1 sunt mai vechi si ca nu se intrevede o solutionare in perioada imediat urmatoare. Principala problema pentru acesta este pretul considerat prohibitiv al fiecarei testari.

„Noi am avut o discutie cu ANAD si pe controalele acelea se platesc niste sume exorbitante. Am vrut sa facem un protocol prin care ei sa vina la 5-6 meciuri intr-un sezon, iar daca ne solicita vreunul dintre cluburi sa facem un control, atunci il cerem, nu e nicio problema, dar il plateste clubul. ANAD-ul a spus ca vor mai multe meciuri si de aici a inceput discutia si s-au blocat lucrurile, nu ne-am inteles pe numarul de meciuri. Asta eu zic ca a fost prin 2014-2015, deci e destul de veche problema... Doamna Vajiala spune ca e recomandat sa facem 4 controale pe meci, dar o proba din aia costa 8 milioane (n.r.- lei vrechi).... Noi la un moment dat prinsesem 24.000 de lei in buget, dar ei au zis ca sunt prea putine meciuri. Si am zis ca, daca sunt prea putine, nu mai facem deloc! Ca oricum mie mi se pare un pic aiurea, sa stau sa ii constitui eu bugetul unei agentii de stat, in contextul in care fotbalul trece prin problemele pe care le are. Adica, sa nu se inteleaga gresit, ca noi nu vrem controale anti-doping, nu blocheaza nimeni... Ei oricum au posibilitatea sa vina in control inopinat oricand. Pot sa vina si la 268 de meciuri, daca vor...”, a explicat oficialul LPF.

LPF vrea mai multa preventie si mai putine testari

Stefan precizeaza ca lupta contra dopajului constituie una dintre directiile principale de lupta ale LPF, dar ca vrea mai putine controale si mai multa... preventie. „Daca le-am propune celor de la cluburi, la ce situatie e in fotbalul romanesc astazi, asta ar mai trebui.... Serios, noi nu avem nimic impotriva, sa faca controale cate vor dansii, iar in ceea ce priveste eventuale controale pe care le-am putea solicita noi, in continuare suntem deschisi sa stabilim un numar de meciuri, care sa nu duca la alcatuirea unui buget costisitor. Vrem sa pofteasca, sa faca controale la toate meciurile din Liga 1, daca au buget, iar daca vor sa faca un parteneriat cu noi sa il faca. Dar la un anumit numar de meciuri, care sa nu duca la cheltuieli enorme pentru LPF. Noi platim o gramada de contracte care sunt in favoarea cluburilor, cu mingi, cu statistici de meci si asa mai departe, asta mai trebuie sa mai cheltuim bani si cu chestia asta...

Toleranta e zero fata de dopaj, ca si in meciuri trucate, si asa mai departe... Inainte sa sanctionam, suntem foarte interesati sa lansam programe de preventie. Pentru ca daca ne uitam la cazurile de doping din alte sporturi, vom vedea ca sunt sportivi tineri cei depistati cu substante interzise. Sa faca frumos intalniri trimestriale cu jucatorii cluburilor de fotbal, mai ales cu aia de la copii si juniori, sa le dea lista cu substante interzise. Noi suntem mai tineri si avem o alta mentalitate. Noi nu suntem pentru sanctiune, pentru ca sanctiunea e tardiva, nu face nimic. Noi suntem pentru preventie, iar sanctiunea e in planul doi. Inainte sa faca controale, sa stea si sa discute cu noi, De ce nu facem preventie, de ce nu facem cursuri de anti-doping la fiecare club de fotbal?”, incheie acesta.

Cat costa de fapt un control anti-doping

Valentina Alexandrescu, director general al Directiei Testare, Anti-Trafic, Substante Interzise, Relatii Publice si Internationale din cadrul ANAD, explica modul in care se calculeaza costul unei testari: „Un test anti-doping poate sa aiba o proba de sange si una de urina, impreuna, sau o proba de sange sau una de urina, separat. Costul unui test este public, pentru ca este publicat in Monitorul Oficial, noi fiind institutie publica... Costul depinde de numarul de probe si distanta. Analiza difera daca este in afara competitiei sau in competitie, pentru ca lista este impartita in substante interzise in competitie si substante interzise in afara competitiei. In competitie se analizeaza mai multe clase de substante si, evident, ca pretul este mai mare. Depinde si de locatia unde sunt recoltate probele si numarul de probe”.

ANAD este o institutie publica, iar pretul testarilor este reglementat prin Ordinul 49/2015, nu prin negociere. Costurile unei testari anti-doping se impart in doua categorii:

1. Taxe de analiză a probelor de control doping

Analiza de laborator in competitie - 1.065 lei

Analiza de laborator in afara competitiei - 750 lei

Determinare hGH (sange, hormon de crestere) - 742 lei

Determinare parametrii hematologici pentru Pasaportul biologic al sportivului - 225 lei

Determinare EPO - 1.012 lei

IRMS (aparat performant pentru depistarea steroizilor sintetici din urina) - 1.000 lei

Analiza probei B (calitativa) - 1.000 lei

Analiza probei B (cantitativa) - 1.500 lei

Furnizarea pachetului de documente complet, in acord cu standardul international pentru laboratoare - 1.100 lei

2. Taxe de prelevare a unei probe de control doping, in functie de locul desfasurarii controlului doping si de numarul de probe recoltate la aceeasi locatie

a. Pentru 1-3 probe:

0-50 km = 300 lei/proba

50-300 km = 650 lei/proba

300-600 km = 700 lei/proba

b. Pentru 4-7 probe:

0-50 km = 300 lei/proba

50-300 km = 525 lei/proba

300-600 km = 600 lei/proba

c. Peste 7 probe:

0-50 km = 300 lei/proba

50-300 km = 450 lei/proba

300-600 km = 500 lei/proba



Deci, pentru un meci Steaua - Dinamo jucat pe Arena Nationala, costul s-ar ridica, in cazul unui control cu 4 jucatori testati anti-doping (cate 2 de la fiecare echipa), la un total de 5.460 lei - 4.260 (taxa de analiza, in cazul celui mai elementar control), si 1.200 lei, (taxa de prelevare). In caz exceptional, suma se poate injumatati, daca se recolteaza doar o singura proba de la fiecare echipa. LPF spune ca suma este „exorbitanta”, in conditiile in care a semnat, la 4 martie 2014, un parteneriat media pe cinci ani cu firma Intel Sky Broadcast din Malta, avand ca obiect comercializarea drepturilor de difuzare a meciurilor din Liga I, in urma caruia trebuie sa incaseze suma neta de 27,5 milioane de euro pe sezon, in cei cinci ani. La aceasta suma se adauga un milion de euro pentru Cupa Ligii, plus o suma egala cu 20% din veniturile nete din publicitate, care vor fi obtinute de catre televiziunile ce transmit meciurile din Liga I.



In cazul in care se fac doua controale anti-doping de echipa la fiecare meci al unei echipe de Liga 1, costul total pentru FRF s-ar ridica la 3.308.760 lei (727.200 euro). Daca se face doar un control de fiecare echipa la fiecare meci, s-ar plati 1.654.380 lei (363.600 euro). Din aceasta suma s-ar scadea cea aferenta cheltuielilor suportate de ANAD pentru controalele in nume propriu, adica 428.610 lei (94.200 euro, in 2016), orice suma pe care o poate prelua un club in cazul unui control cerut in mod expres, dar si banii platiti de FRF in cazul meciurilor din Cupa Romaniei. Cheltuielile in cazul unui control anti-doping pentru 4 jucatori la fiecare meci, pentru intregul sezon de Liga 1 al unui club calificat in play-off, ar fi de 196.560 lei (43.200 euro) pentru cele 36 de meciuri (26 sezon regulat si 10 play-off), adica mai putin decat contractul unui jucator mediocru din lot.

