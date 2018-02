Le-au dat marfa "stricata" stelistilor? :) Oltenii, in culmea fericirii: "Gata, ne batem la titlu cu CFR!"

Ultima mutare a lui Becali ii face pe olteni sa fie optimisti

Conducerea Craiovei e convinsa ca Steaua si-a diminuat drastic sansele la titlu, odata cu cedarea lui Florin Nita.

Becali nu vrea sa transfere nimic in locul lui Nita. Stelistii se vor baza Andrei Vlad, portarul cumparat tocmai de la Craiova, pe 400.000 de euro.

Presedintele Craiovei, Marcel Popescu, da de inteles ca Andrei Vlad nu poate suplini pierderea lui Nita.

"Plecarea lui Nita i-a luat FCSB-ului sansele la titlu. A pierdut un jucator extrem de important si consider ca in acest moment se afla in pole position CFR, iar Universitatea Craiova se afla pe locul 2."

"Ma surprinde momentul in care s-au despartit de Nita, dar asta e problema lor", a spus Marcel Popescu.