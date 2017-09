"La ce lot are, Steaua poate sa ajunga in FINALA Europa League!" Laudele lui Petrescu pentru echipa lui Dica

Petrescu e peste Steaua in Romania, insa antrenorul CFR-ului crede ca echipa lui Dica poate sa ajunga departe in Europa League.

Petrescu e convins ca lotul puternic al Stelei il va ajuta pe Dica sa duca Steaua pana in fazele finale ale Europa League. Steaua prima in grupa, dupa primele doua partide.



"Victorie meritata a Stelei si e bine pentru fotbalul romanesc cand castiga Steaua, orice echipa din Romania, pentru puncte, pentru coeficient si pentru imagine.

Sper sa castige grupa, in momentul asta sunt pe primul loc si va fi numai bine pentru noi daca vor castiga ei.

E posbil sa ajunga oriunde, la ce lot au acum, in Europa League e posibil oriunde. In opinia mea poate sa ajunga in finala si sa o si castige. Au un lot foarte puternic si pot sa joace pe doua fronturi fara probleme", a spus Dan Petrescu.

Petrescu a comentat si venirea lui Mirel Radoi la Juventus Colentina, urmatorul adversar al lui CFR in campionat..



"Imi e frica mai mult de un meci ca asta decat de un meci cu Steaua, Dinamo sau Craiova. La ce experienta si la ce cunostinte are Mirel Radoi sunt convins ca clubul va fi mai puternic. E bine pentru fotbalul romanesc sa vina oameni care cunosc acest fenomen", a spus Super Dan.