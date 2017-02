"L-a alimentat pe Gigi cu informatii!" Astra riposteaza: CARTITA din club care l-a ajutat la transferuri

Oficialii Astrei sunt suparati pe o "cartita" din club.

Petre Buduru sustine ca Gigi Becali a fost ajutat cu informatii confidentiale de o persoana din club:

"Pe Alibec il consider cel mai bun fotbalist din Romania si niciodata nu i l-am fi dat lui Gigi Becali daca nu eram prinsi in datorii la vremea respectiva."

"Aveam 1.200.000 de euro impozite, datorii de care patronul Stelei a aflat. Cineva de aici din club, pe care noi il stim, l-a alimentat pe Gigi cu informatii din interior."

"Am fost stransi cu usa de Gigi Becali, deoarece eram disperati sa facem rost de bani pentru a ne putea salva. Cu banii de pe Alibec am reusit sa obtinem licenta si sa salvam clubul."

"Daca nu i-l dadeam lui Gigi Becali pe Denis, atunci eram terminati. insa daca ne-am afla in situatia de acum de la club, va asigur ca niciodata, dar niciodata, patronul Stelei nu punea mana pe un asemnea jucator!"

"Persoana respectiva il alimenteaza si acum pe Gigi cu tot felul de informatii. Mi-am dat seama ca avem si am o cartita la noi in club, pentru ca Gigi prea imi zicea niste lucruri pe care le stiau doar oamenii mei. Este incredibil! Nu are rost sa dau nume. Nu vreau sa imi mai bat capul acum cu cine vorbea cu Gigi, dar va repet: il stim!", a declarat Buduru de la Astra pentru Fanatik.