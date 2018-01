Jucator de la Barcelona dupa o secunda la Vaslui. :)) FABULOS: "Stati asa, ca nu era el!" Ce s-a intamplat de fapt cu transferul lui Yerry Mina in Liga 1

Dupa ce a aflat ca Yerry Mina a ajuns la Barcelona, Adrian Porumboiu a dezvaluit ca FC Vaslui a fost la un pas de a-l aduce pe columbian in 2014.

Afacerea nu s-a mai facut din cauza ca Vasluiul refuzase sa plateasca 10 000 de euro. Clubul trecea prin transformari majore dupa ce Adrian Porumboiu renuntase sa mai investeasca.

Fostul arbitru a ajuns in presa internationala cu informatia pe care a oferit-o. Dupa ce a fost suant din mai multe parti, Porumboiu si-a dat seama ca a fost mintit. Un alt Mina a fost, de fapt, in probe la Vaslui. William Mina Ruano, un ecuadorian care joaca mijlocas, a fost confundat cu noul jucator de la Barca.

"A iesit o confuzie imensa. Am fost sunat de un impresar care mi-a spus ca jucatorul a fost in cantonament in Antalya. Eu nu aveam de unde sa stiu, ca nu ma mai implicam la echipa. Impresarul mi-a spus ca am avut un jucator care a ajuns la Barcelona si l-am intrebat daca e sigur de treaba asta. Acum am ajuns de rasul lumii", a comentat Porumboiu pentru Gazeta Sporturilor.

Sursa foto: GSP