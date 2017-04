"Ivan mi-a multumit inca o data, acum, dupa meci! Suntem oameni!" Eroul Nita povesteste momentele de groaza

CRAIOVA 0-1 FCSB | Minutul 35 a meciului dintre Craiova si Steaua a adus clipe de spaima - Ivan s-a lovit la cap si a ramas lat pe teren.

Florin Nita: "A fost un meci foarte greu, ma bucur ca plecam cu trei puncte de aici, pentru ca de acum totul depinde de noi."

"La faza cu Ivan, am vazut ca s-a lovit la cap si ca nu reactioneaza. Mi s-a parut ca nu are nicio reactie, asa ca m-am dus in graba la el. Ma bucur ca e bine, ca si-a revenit."

"Mi-a multumit, bineinteles. Mi-a multumit si acum, dupa meci. Suntem oameni, e normal ce am facut." (DigiSport)

UPDATE | Nu doar sora lui Ivan, ci si mama acestuia a avut probleme. Conform martorilor de la stadion, acestora li s-a facut rau cand au auzit in jur lumea panicata, cu indemnuri disperate catre medici: "Are comotie! Intrati repede ca are comotie!"

Sora si mama lui Ivan au primit ingrijiri medicale si s-au linistit dupa cateva minute. Sora lui Ivan a plecat la hotel.





UPDATE Min 43 | Sora lui Ivan a fost preluata de medicii de pe ambulanta - i s-a facut rau cand l-a vazut pe atacantul Craiovei lat pe teren.

Fata a primit ingrijiri medicale la stadion, nu a fost nevoie de drumul la spital.

Min 35 - Ivan a fost lovit in cap si a ramas lat pe gazon. Nita a avut o interventie de erou si i-a acordat atacantului Craiovei primul ajutor, inainte de interventia echipei medicale.

Nita si-a dat imediat manusa jos si l-a ajutat pe Ivan sa nu isi inghita limba.

Dupa cateva secunde au intervenit si medicii si au continuat manevrele.

Ambulanta era pregatita sa intre in teren, dar Ivan si-a revenit dupa un minut.