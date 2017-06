Iuliu Muresan confirma negocierile cu Dan Petrescu: "90% ne-am inteles! Vrem redevenim ce am fost!"

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Presedintele CFR Cluj, Iuliu Muresan, a declarat ca in proportie de peste 90 la suta s-a inteles cu Dan Petrescu pentru preluarea conducerii tehnice a echipele clujene. in privinta actualului antrenor, Vasile Miriuta, Muresan spune ca are o propunere pentru acesta la club, iar in cazul unui refuz despartirea va fi amiabila.

"E inregistrat demult si este valabil contractul lui Miriuta. Urmeaza sa vedem ce se va intampla, inca nu sunt lucrurile rezolvate sau semnate. Nu s-a semnat nici cu Dan Petrescu un contract si cu Vasile Miriuta, el vine luni oricum, ne vom intalni si vom avea o discutie si pana luni marti probabil ca vom vedea cum vor evolua lucrurile. Discutiile cu Dan Petrescu confirm, exista, noii proprietari, care vor sa redevenim ce am fost, sunt dispusi sa investeasca la CFR si se va face performanta. Sunt discutiile avansate, dar nu e semnat contractul. Discutiile sunt avansate, totusi mai sunt lucruri in derulare pe care trebuie sa le discutam. 90 si la suta suntem intelesi", a spus Muresan la Digi Sport.

Iuliu Muresan a precizat ca ii pare rau de Miriuta. "Miriuta este suparat si imi pare rau. Am vorbit cu el, sunt prieten cu Vasile si l-am sunat azi cand lucrurile au avansat mult si i-am spus. Nu i-a cazut prea bine, dar asta este viata. O sa ne despartim amiabil. Eu am o propunere pentru el si la club, dar daca va refuza ne despartim amiabil. L-am sunat inainte de a aparea in presa", a explicat oficialul clubului CFR Cluj.

Intrebat daca in viitoarea intelegere cu Petrescu va exista vreo clauza referitoare la o eventuala oferta importanta pentru tehnician din strainatate, Muresan a raspuns: "Noi nu punem asemenea clauza. Daca mergem la drum, lotul se reuneste in data de 9, sigur ca va trebui sa fim seriosi, nu putem sa ramanem fara antrenor inainte de o etapa din tur sau inainte sa inceapa campionatul cu o saptamana. Asa ceva la noi nu se va intampla niciodata".

Daca CFR Cluj nu iesea din insolventa, Vasile Miriuta ar fi ramas la conducerea echipei, a adaugat Iuliu Muresan. "Ramanea Vasile Miriuta, de aceea i s-a si prelungit contractul, dar vedeti cum e viata, noii proprietari vor un alt nivel, vor o investitie mai mare si au considerat ca trebuie sa facem schimbari atat la lot cat si la nivelul stafului tehnic. Din moment ce a acceptat niste discutii pana acum eu zic ca este multumit de nivelul bugetului clubului".

Muresan a mentionat ca CFR Cluj are ca obiectiv participarea in Liga Campionilor dupa sezonul viitor. "in primul rand vrem play-off-ul, si cand o sa ajungem in play-off pe podium si dupa aceea vom face toate demersurile sa putem juca in cupele europene, dupa campionatul care incepe. Echipa o pregatim oricum numai cu gandul la cupele europene, la Liga Campionilor. Ca sa faci o echipa de Liga Campionilor trebuie munca, trebuie un lot valoros, care trebuie sa se omogenizeze, vom fi la alt nivel clar, mai sus. Noi asta vrem, sa ajungem in Liga Campionilor", a afirmat el.

Iuliu Muresan a mentionat ca discutiile cu Dan Petrescu nu sunt de foarte multa vreme. "E o oportunitate care a aparut si este cerinta foarte mare a noului proprietar sa jucam in LC si de aici au venit toate lucrurile. O sa schimbam foarte mult lotul, o sa vina multi jucatori noi si de valoare", a declarat presedintele CFR Cluj.

El a mai spus ca Dan Petrescu este un antrenor care doreste o revenire in Liga I. "Doreste performanta si nu e asa scump cum v-ati imaginat".

Muresan a precizat ca discutiile finale sunt legate de durata contractului: "Exact la durata mai sunt niste probleme. Pe un an nu. Nici el nu ar vrea un an. Sunt cateva amanunte care se mai discuta. O sa vedem cum evolueaza lucrurile, dar cred ca o sa fie foarte bine".

Oficialul clubului clujean considera ca Petrescu este pe locul trei in topul celor mai buni antrenori romani. "Nu imi place sa fac clasamente, dar pe domnul Lucescu il vad cel mai titrat si cel mai bun antrenor, il vad pe Olaroiu si il vad pe Dan Petrescu pe locul trei", a adaugat el.

Dan Petrescu, liber de contract dupa ce s-a despartit de gruparea Al Nasr din Emiratele Arabe Unite, a declarat, joi, ca negociaza preluarea conducerii tehnice a echipei CFR Cluj, desi Iuliu Muresan afirmase ca formatia va fi condusa in continuare de Vasile Miriuta.

In varsta de 49 de ani, Dan Petrescu a antrenat in cariera echipele Sportul Studentesc, Rapid, Wisla Cracovia, Unirea Urziceni, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al Arabi, ASA Targu Mures, Jiangsu Suning si Al Nasr.

Sursa: News.ro