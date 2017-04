Interviu cu “Masonul” Cristescu: “Cu mine, Rapidul era acum ca Viitorul lui Hagi!”

Masonul Cristescu e convins ca Rapidul ar fi dus-o bine astazi daca nu i-ar fi cedat clubul lui Valerii Moraru.

Superkombat: Invazia Greilor! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro! Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Nicolae Cristescu, fostul actionar al Rapidului din perioada tulbure a insolventei, a vorbit intr-un interviu pentru Sport.ro despre cum ar fi aratat astazi Rapidul daca el ar fi ramas patron al clubului si nu l-ar fi cedat lui Valeri Moraru, despre posibilitatea sa se implice activ in ajutarea noilor echipe care se vor continuatoarele giulestenilor de a ajunge din nou un Liga 1, dar a si explicat intr-o varianta proprie si originala relatia tensionata cu fanii si motivele pentru care a fost contestat vehement.

Cand ati cedat Rapidul lui Valeri Moraru va gandeati ca acest club va ajunge la faliment?

Sub nicio forma nu m-am asteptat ca, dupa ce am plecat, sa se duca Rapidul spre faliment. In primul rand, noi i-am lasat lui Moraru o echipa in prima liga, i-am promovat-o, era o echipa formata si o echipa competitiva. Pentru ca toti banii pe care trebuia sa ii luam noi la promovare 1.065.000 de euro din drepturile tv si 400.000 pe Alex Ionita au ramas in cont. Deci, e o diferenta uriasa fata de ce am luat noi de la George Copos si ce i-am lasat noi domnului Moraru. O echipa competitiva, promovata si un milion si jumatate in cont… Practic, a tinut-o un an de zile pe acesti bani, a retrogradat-o si acum a bagat-o in faliment, a desfiintat-o. Ce sa mai zic… Va dati seama ca ma doare sufletul, dar asta este. Cel putin eu sunt constient ca am facut ce era omeneste posibil sa o salvez si am salvat-o prima data de la faliment, am promovat-o… Mai mult efectiv nu s-a putut…

Unii fani va contestau. Acesta este motivul pentru care ati plecat de la Rapid?

Am aflat destul de tarziu ca doar o mica parte dintre suporteri ma contestau si care era motivul efectiv pentru care injurau… Pentru ca 90% dintre suporteri au fost alaturi de mine, pentru ca si eu am fost alaturi de ei. Sa nu uitam ca toate deplasarile erau 100% suportate de mine, le puneam vagoane la dispozitie, aveam cea mai mare galerie indiferent unde jucam in tara. Sa va explic si cu aia 10%... Cand a venit Viorel Moldovan, el mi-a spus ca avem 40 de jucatori si mai mult de jumatate din ei nu o sa joace niciodata, pentru ca nu au valoare si sa facem curatenie. I-am dat mana libera, nu m-am implicat, sa isi faca echipa. La mai mult de jumatate am renuntat. Dupa aia am aflat ca majoritatea celor la care am renuntat erau cumnati, nepoti, frati, ai celor care ma injurau. Deci asta a fost motivul… Majoritatea fanilor au fost alaturi de mine, am ramas in relatii foarte bune. Eu tot ce am facut, am facut din suflet, nu m-am gandit la un castig material, pentru ca nu aveai cum sa te gandesti sa preiei o echipa aproape de faliment si sa te gandesti la un castig. Totul a fost cu scopul de a salva Rapidul, pentru ca sunt rapidist de mic, de la 2 ani tata ma ducea pe stadion. M-am nascut efectiv langa podul Grant.

Care era planul dumneavoastra pentru Rapid, daca ramaneati finantator al clubului?

Cu mine, Rapidul era acum in locul Viitorului lui Hagi. 100%! Promovam juniori, aveam echipa tanara si talentata… Nu stiti cati juniori am avut? Am avut 4-5 care erau in loturile nationale de juniori. Super-jucatori am avut, imi pare ca s-au pierdut sau nu stiu ce s-a intamplat cu ei… L-am avut pe Ionita, Nichi Vasile, Martin… Chiar am avut jucatori de exceptie, jucatori de valoare.

V-ati gandit sa sustineti financiar una dintre echipele cu numele de Rapid care evolueaza acum in ligile inferioare?

Mi-as dori mult de tot ca cele doua echipe sa se uneasca, sa fie o singura echipa, pentru ca Rapidul este un brand, este cea mai veche echipa din Romania. Mai are putin si implineste 100 de ani si sper la centenar sa fie in prima liga, cu o echipa competitiva. Nu stiu daca as putea sa preiau ca patron unul dintre cluburile astea, dar mereu o sa fiu alaturi de ei. Si nu numai cu sufletul, o sa fiu alaturi de ei cu tot ce pot. Aceeasi problema o are si Steaua. E pacat de Dumnezeu! Doua echipe fanion ale fotbalului romanesc, care au reprezentat cu cinste culorile patriei, au ajuns sa se sparga in doua, in trei… E pacat…

Cum credeti ca va arata noul stadion din Giulesti?

Va fi un plus. Poate mergem sa luam un scaun, o bucata de gazon ca sa ne amintim de vechiul stadion. E si placut, e si neplacut, dar una peste alta Rapidul si Giulestiul vor ramane intotdeauna o mare iubire pentru mine.

Va ganditi sa cumparati palmaresul Rapidului la licitatie?

Nu stiu, sincer, nu m-am gandit si nu am luat nicio hotarare. Astept sa vad ce se intampla, cand, unde si de catre cine se va organiza aceasta licitatie.

Cum arata viata fara Rapid?

Viata mea arata la fel ca inainte, pentru ca sunt la fel de ocupat de dimineata pana seara. Din pacate, am foarte putin timp pe care il dedic familiei, desi familia e pe primul loc la mine si conteaza fantastic de mult. Am o nepotica de 2 saptamani de la fiul meu, am un nepotel de 5 ani de la fetita mea, care ma suna de 3 ori pe zi si imi zice “tataie-bunicule, te iubesc din inimioara mea!”. M-a topit, imi dau lacrimile instantaneu… Am neglijat familia, pentru 90% din timp l-am dedicat Rapidului, de dimineata pana seara eram la ProRapid. Am avut noroc ca familia a fost alaturi de mine, desi, sa fiu cinstit, nu au fost de acord, dar m-au inteles pentru ca Rapidul era practic sufletul meu.

Care e cea mai frumoasa amintire din perioada in care erati actionar?

Momentul promovarii. Pentru ca am avut niste surprize atat de neplacute, incat e greu de explicat in cateva cuvinte prin ce am trecut. A durat 2 luni si jumatate pana am reusit sa preluam Rapidul, pentru ca tot apareau probleme de care nu stiam, s-a amanat extrem de mult... Pana la urma am reusit, dar noi stiind ca luam o echipa in Liga a 2-a, retrogradata pentru neplata datoriilor catre stat. Am luat o echipa in Liga a 2-a, l-am chemat pe Sichitiu ca sa faceam o echipa pentru promovare in primul an. Abia preluasem de o saptamana echipa, Rapidul nu avea niciun jucator, toti erau liberi de contract. Am preluat doar un brand, un nume si o culoare… Ne-au sunat de la FRF, ca avem posibilitatea sa ramanem in prima liga, daca jucam si castigam barajul cu Chiajna. A fost o surpriza fantastica, pentru ca noi nu aveam niciun jucator. In patru zile am facut acea echipa. L-am sunat pe Pancu si pe Dica, care erau prin Turcia sau Spania, nu mai tin minte pe unde erau plecati din tara. Am castigat barajul, am jucat primul meci la Vaslui, al doilea meci pe Giulesti cu Viitorul si urma meciul cu Steaua. Cu 3 zile inainte de meciul cu Steaua, ne-a sunat domnul Duru ca nu mai jucam meciul cu Steaua, ca ne-au retrogradat… Nu doar ca a fost o surpriza, dar am fost la un pas de infarct! Stabilisem si un buget pentru prima liga, aveam drepturile de televizare, se semnasera contractele cu jucatorii pe anumite sume, au plecat si unii sponsori… Ne-am chinuit singuri, singuri…

Unii suporteri v-au reprosat ca nu ati bagat bani…

Daca nu stiau, mai bine nu vorbeau si nu se bagau in seama. In general, nu e bine sa condamni un om pe care nu il cunosti. Pentru ca s-ar putea sa il condamni degeaba. M-am intalnit pe urma cu foarte multi, cand era domnul Moraru, si mi-au spus ca ne regreta. Primesc mesaje si imi spun ca au strigat gresit in tribuna, cei care m-au contestat spun ca regreta. Din putinul pe care l-am avut, mai mult suflet decat bani, dar am promovat echipa in niste conditii greu de imaginat. S-au platit si salarii, de mancare s-a gasit, am facut cele mai bune cantonamente, alte echipe cu posibilitati mult mai mari faceau o saptamana de cantonament si noi am facut 2 saptamani… Echipamente, de medicatie nu s-a pus problema, aveam tot ce ne cerea doctorul… Alimentele au fost de cea mai buna calitate, nu le-a lipsit niciodata nimic… Eu aveam cei mai buni mici, dar nu cu mici i-am tinut, aia au fost rari de tot, cand ii invitam la un mic, la un gratar. Stabilea doctorul meniul, nu puteam sa ma joc. Ce imi spunea aia le dadeam, nu se punea problema sa le dau ce vreau eu sau ce e mai ieftin.

Toata lumea va stie de Cristescu “Masonul”, toti aduceau vorba de Masonerie mereu cand vorbeau de dumneavoastra…

Hai, sa ne uitam in istoria Romaniei, sa vedem ce rol si cat de important a fost rolul Masoneriei in istoria moderna a Romaniei! Nu discutam despre Masonerie in legatura cu echipa Rapid. De la Unire, de la Alexandru Ioan Cuza, Alexandru Vaida-Voievod, fenomenul pasoptist, Balcescu… Practic, cele mai mari personalitati din toate domeniile de activitate au fost masoni. Si cei care nu au cultura, nu neaparat masonica, care nu stiu istoria Romaniei, ar trebui sa isi vada de treaba lor si sa nu comenteze. Masoneria este cea mai respectata organizatie la nivel mondial. De exemplu, in SUA, incepand de la George Washington, 99% dintre presedinti au fost masoni. Asta este o mare calitate… Masoneria din Romania este super-apreciata pe plan mondial, iar Marele Maestru al nostru, Radu Balanescu, este Secretar al Conferintei Mondiale a Marilor Loji Masonice. Adica este numarul 1 la nivel mondial, daca va puteti imagina!