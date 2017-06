Incredibil! La Iasi s-au reunit doua echipe in aceeasi zi! O noua situatie penibila in fotbalul romanesc

Una a plecat cu Stoican in cantonament, cealalta a stat cu Neagoe la portile vestiarelor.

Grahovac si Golubovic s-au reunit alaturi de Neagoe, dar au gasit vestiarele inchise la Iasi.

Neagoe si Prunea au fost demisi. Trica ii va fi secund lui Stoican la Iasi. Noii investitori au adus 4 jucatori din Portugalia.

"Cum e posibil asa ceva in Romania, in 2017, tara in Uniunea Europeana?! Au spus ca-mi dau 3 mii, eu n-am ce sa caut, domnule, acolo, in nebunia aia! Cand am auzit ca ieri s-a prezentat Stoican la birou! Cic: bravo, Stoicane, tata", spune Prunea.