Inca un milion pentru Steaua! Becali se pregateste sa vanda inca un fotbalist in Golf, dupa ce l-a lasat pe Reghe sa plece

"KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 20:00 Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Steaua a primit in aceasta saptamana o veste de un milion de euro. Formatia ros-albastra se pregateste sa incaseze 1 milion de euro de la Anderlecht, dupa ce formatia belgiana a cucerit titlul. Banii vor sosi in contul lichidarii unei clauze stabilite in urma transferului lui Nicolae Stanciu la echipa bruxeleza.

Nu doar Stanciu ii aduce, insa, bani Stelei! Tot de pe urma unui fotbalist deja plecat de la echipa se mai pot alege ros-albastrii cu un milion de euro!

Imprumutat in urma cu aproape un an in zona Golfului Persic, la Al Sadd, algerianul Hamroun este cel care ii mai poate aduce lui Becali o suma importanta. Mijlocasul a fost imprumutat cu optiune de achizitionare definitiva de catre formatia la care joaca si Xavi, iar seicii anunta ca vor sa il cumpere pe jucator.

Unul dintre cei mai buni oameni ai lui Al Sadd in acest sezon, titular in compartimentul median alaturi de Xavi, Jugurtha Hamroun i-a impresionat pe arabi. Cu 6 goluri si cu mai multe assisturi importante, fostul stelist a contribuit decisiv la calificarea echipei in finala Cupei Printului Qatarului, care se va disputa chiar in aceasta seara.

In aceste conditii, este de asteptat ca arabii sa plateasca suma de 1 milion de euro pentru a-l pastra definitiv pe Hamroun, jucator care este si el dornic sa ramana in Golf.

Hamroun a facut in acest sezon un cuplu ofensiv extrem de inchegat cu un alt algerian. Colegul sau Baghdad Boudjenah a marcat 24 de goluri in 20 de partide pentru Al Sadd.

Hamroun a acordat in aceasta saptamana si un interviu pentru o publicatia qatareza de la Doha, spunand ca este foarte incantat de sezonul pe care l-a facut si ca e dornic sa castige si alte trofee cu Al Sadd.

"Totul merge bine si echipa este concentrata pe ce are de facut. Vrem sa castigam un nou trofeu! (...) Sunt foarte fericit cu ce am realizat pana acum si cred ca pot oferi si mai mult.

La inceputul sezonului mi s-a spus ca e greu aici, ca temperaturile sunt foarte ridicate, iar umiditatea la fel. Dar totul a mers bine, m-am integrat rapid si le multumesc tuturor celor din cadrul clubului pentru modul in care m-au primit", a spus Hamroun.