IMPRESIONAT de Budescu! Ce spune Penedo despre Liga 1 si cum traieste perioada TERIBILA de la Dinamo

Jaime Penedo a fost unul dintre cei mai buni oameni de la Dinamo in ultimii doi ani.

Portarul din Panama i-a convins pe fani cu interventiile sale. Suporterii ii cer sa ramana la Dinamo si dupa Mondial. Penedo isi incheie in vara contractul cu Dinamo. Intr-un interviu acordat lui Ion Alexandru, Penedo vorbeste despre viata in Liga 1 si dezvaluie ca Budescu e fotbalistul care l-a impresionat cel mai mult in Romania.

"Dintre jucatorii din Liga 1, Budescu m-a impresionat. Respect Dinamo si port in inima pasiunea fata de club, dar echipa aceasta trebuie sa fie mereu in reconstructie pentru ca exista presiunea de a fi in top. Si este cumva normal, e o echipa mare. Nu cred ca are rost sa i se aduca si mai multa presiune decat exista deja. Am vrut sa castig cu Dinamo si sa fac ceva maret pentru echipa mea. Afectiunea pe care am gasit-o la Dinamo m-a atras, ceea ce se intampla acum la Dinamo ma intristeaza foarte tare", a spus Penedo pentru ionalexandru.ro.