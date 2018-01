"Impresarul lui ma dispera cu telefoanele!" Dezvaluirea facuta de Gigi Becali despre atacantul care vrea la Steaua

Gigi Becali nu vrea sa achite vreo suma de bani in schimbul jucatorului.

Gigi Becali a vorbit in direct la Ora Exacta din Sport despre posibilitatea de a-l aduce pe atacantul CFR-ului, Omrani, in aceasta iarna. Patronul Stelei nu vrea sa plateasca vreun ban pe el si spera sa-l aduca liber de contract.

"Impresarul lui Omrani m-a disperat cu telefoane din Franta. Eu i-am zis: <Bai, oamenii aia de la CFR spun ca are contract pana in 2019>. El ca nu si nu, mi-a trimis pe WhatsApp un contract valabil pana in 2018. Nu stiu, nu am vorbit mai mult, nu ma bag" a spus Gigi Becali la Pro X.