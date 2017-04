Imagini nebune cu Mutu, postate la 5 dimineata. Managerul lui Dinamo, cantand manele alaturi de lautari. VIDEO

Fericit pana peste cap pentru nasterea celui de-al 4-lea copil, un baietel care se va numi Tiago, Mutu a dat mare "bairam" acasa, chemand si cativa lautari.

Mutu a devenit tata pentru a patra oara vineri dimineata, dupa ce sotia sa, Sandra Bachici, a nascut un baietel perfect sanatos. Managerul general al lui Dinamo a tinut sa celebreze cum se cuvine acest eveniment si a dat o mare petrecere "pe teren propriu" - chiar acasa la el!

Mutu a postat azi-noapte, in jurul orei 5 AM, un filmulet pe Facebook, in care apare cantand alaturi de prieteni si de lautarii de la masa o...manea :)

"Tiagoooooo", a fost descrierea pusa de Mutu.