"Il dati pe Nemec si il luati pe Alibec la Dinamo!?" Aroganta lui Miriuta

Pe Miriuta nu-l intereseaza Alibec. Ar fi bucurs daca Nemec ar decide sa-si prengeasca acordul.

Slovacul e liber sa-si negocieze un nou contract in iarna, cand intra in ultimele 6 luni ale acordului cu Dinamo. Steaua e prima care a facut oferta concreta pentru golgeterul de 32 de ani al marii rivale. Miriuta nici nu vrea sa auda de plecarea lui Nemec, nici daca Becali i l-ar trimite cadou pe Alibec. :)

"Deocamdata nu s-a schimbat nimic cu Nemec. El e sub contract cu noi, trebuie sa-si faca treaba cat mai bine. De cand sunt eu aici, si-a facut-o. Nu-i pune nimeni piedica lui Adam, sunt sigur ca daca va veni o oferta buna nu i se vor pune piedici. Stiu sigur ca Dinamo i-a propus ceva. Nu cred ca merge la Steaua, dar in viata nu poti sa stii ce gandeste nimeni. Daca l-as da pentru Alibec? Adam e cel mai bun atacant din Romania. Ar fi un plus pentru Dinamo sa ramana el la noi", a spus Miriuta.