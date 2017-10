"Ii vrem pe toti!" Becali a CONFIRMAT negocierile cu 4 jucatori din Liga I! Toti sunt tineri si au impresionat

Gigi Becali negociaza cu patru jucatori din Liga I.

Becali a schimbat aproape toata echipa in vara, dar nu se va opri.

Patronul Stelei anunta noi transferuri de jucatori tineri, care l-au impresionat si pe care vrea sa ii vanda mai departe pentru profit. Sebastian Mailat si Cosmin Barnoi de la Poli Timisoara, Darius Olaru de la Gaz metan si Olimpiu Morutan de la Botosani sunt tintele lui Becali.

”Cand a venit vorba de Mailat a venit un impresar care a spus ca poate veni liber. El e altceva fata de Florinel Coman. Pentru Barnoi am si negociat si am ramas la stadiul asta. Mai vedem în 6 luni.

Despre Darius Olaru am avut o discutie, am facut si un contract si apoi am revenit. Am discutii despre Morutan cu Iftime. Sa vedem ce o iesi. Asa este, vreau sa ii iau pe toti. Suntem la stadiul de proiect”, a spus Becali, la Digi.