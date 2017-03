ZIDUL de MILIOANE pe care il vrea Becali pentru Champions League! Cu el incepe NOUA STEAUA! Cat trebuie sa plateasca Gigi

Becali a anuntat investitii masine dupa finalul campionatului pentru a-si garanta prezenta in grupele Champions League.

Patronul e sigur ca Steaua n-are cum sa rateze primele doua pozitii in play-off. Primul transfer pe care Becali vrea sa-l faca pe bani vizeaza centrul defensivei, unde Steaua s-a chinuit sa gaseasca solutii inca de la inceputul campionatului. Tinta numarul 1 e Tiru de la Viitorul. Fundasul a mai fost dorit de Becali in ianuarie, dar Hagi n-a putut fi convins atunci sa-l cedeze. Steaua e asteptata sa revina cu o noua propunere la finalul sezonului, cand Hagi ii poate ceda si pe Coman sau Nedelcu.

Tiru, 23 de ani, l-a convins pe Becalii cu un meci solid in fata Stelei. Fundasul central nu i-a dat aproape nicio sansa lui Alibec, in fata caruia a castigat 10 dueluri! Doar de doua ori Alibec a reusit sa treaca, insa in situatii ramase fara urmari. In total, Tiru a castigat 17 dueluri cu adversarii de la Steaua, a reusit 9 interceptii si a fost implicat in 82 din 103 atacuri, arata statistica InStat.



Hagi il evalueaza acum pe Tiru la un milion de euro, suma care ar putea creste la cel putin 1,5 in cazul in care Viitorul castiga titlul in Romania.