"Ianis a tras echipa dupa el, dar o sa joace mult mai bine!" Hagi, incantat de pustii Viitorului

Gheorghe Hagi e bucuros pentru pustii sai. Viitorul a dominat-o clar pe Astra in repriza a doua si a ratat marile ocazii ale meciului.

Hagi crede ca Ianis, Baluta sau Capusa vor fi nume impotante atat pentru Viitorul, cat si pentru loturile nationale ale Romaniei.

"A fost un joc reusit al nostru, suntem pe un drum bun. Am jucat asa cum ne-am propus, a fost un test reusit, l-am trecut. Vom creste in continuare. Puteam sa castigam, meritam din toate punctele de vedere. Avem incredere in acest grup foarte tanar. Ianis are nevoie de multe meciuri, multe minute. Si el, si ceilalti, sunt foarte talentati. S-a vazut, a ajutat echipa, ma bucur pentru cum a jucat azi, a tras echipa dupa el. In timp, o sa joace mult mai bine. Ne-a ajutat in ultimii 30 de metri, a incercat sa faca lucruri bune.

Speram sa castigam urmatoarele 3 meciuri si sa mergem in play-off. Sunt foarte increzator in ceea ce lucram aici. Am terminat meciul dominand, e mare lucru. Capusa a gresit, dar orice tanar greseste. A facut o pregatire extraordinara, mergem in continuare cu el. Baluta are 18 ani, e de la bine in sus si el. Veti vedea ce poate, va fi un jucator de mare valoare pentru Romania. Are de toate sa ajunga mare", a spus Hagi la Digisport.