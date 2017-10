Iancu vs. Hagi! Mijlocasul a raspuns dupa ce un oficial al campioanei Viitorul a spus: "Nu a realizat ca i s-a intins o mana"

Gabi Iancu (23 de ani) a ajuns sa evolueze in Polonia, la echipa de pe ultimul loc, Termalica. El a cucerit in vara titlul cu Viitorul, marcand golul care a dus trofeul la Ovidiu, insa nu a mai ramas sub comanda lui Hagi.

Gabi Iancu este unul dintre fotbalistii romani vazuti la un moment dat ca posibili lideri de generatie. La doar 23 de ani, acesta a ajuns, insa, sa joace la echipa de pe penultimul loc din Polonia, dupa aventuri nereusite la Steaua si Viitorul.

Campion in sezonul trecut cu formatia lui Gica Hagi, ba chiar marcator al golului care a dus trofeul la Ovidiu, Iancu a fost pus pe liber de "Rege". Directorul general al clubului, Cristian Bivolaru, a vorbit mai pe larg pentru ProSport.

"Gabi Iancu, daca nu ma insel, s-a transferat pe ultima suta de metri pe undeva, cred ca pe la coada clasamentului din Polonia. Eu zic ca a dat cu piciorul la oala cu smantana. El venise de nicaieri. La noi n-a realizat ca i s-a intins o mana si ca avea o sansa extraordinara sa revina. Vorbesc despre a doua sansa. Ajungi sa fii in lotul echipei campioane, sa castigi un titlu si sa nu scoti nimic din treaba asta. N-a fost dorinta lui Iancu de a pleca, a fost dorinta lui Gica Hagi. Nu l-a mai vrut. A vazut ca el nu este dispus sa faca pasul pentru calitatile pe care le avea", a spus Bivolaru.



Iancu: "Au vrut sa ma tina legat"

Iancu a raspuns prompt, acesta oferind o declaratie la Digisport.

"Despre plecarea de la Viitorul, pot sa va spun un singur lucru: eu am ales sa plec! A fost dorinta mea! Nu am mai dorit sa stau pentru ca nu mi-a placut ce s-a intamplat si cum am fost tratat.

Ei si-ar fi dorit ca eu sa continui si in momentul in care i-am anuntat ca vreau sa plec s-au dus sa inregistreze la Liga un contract de prelungire, pe care l-am facut cand am semnat cu ei la inceputul sezonului. Dar acel contract nu este valabil daca nu-l duci in 45 de zile de la semnarea lui. La finalul sezonului, nu mi-au raspuns la telefon 10 zile. Au incercat sa ma tina legat de acel contract", a spus Iancu.

Gabriel Iancu a jucat doar 35 de minute pentru Termalica Nieciecza, marcand un gol.