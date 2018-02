"Ia portar, ia portar! Ei mi-au zis, dar eu am facut ca mine". Becali se declara unicul vinovat pentru situatia de la Steaua

Lazio - Steaua e maine seara, ora 20:00, IN DIRECT la ProTV

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Steaua a plecat la Roma pentru returul cu Lazio, care pleaca de la 1-0. Poarta formatiei ros-albastre va fi aparata in continuare de tanarul Vlad, ramas principala varianta dupa transferul lui Nita la Sparta Praga. Rezerva lui Vlad va fi Edi Stancioiu.

Becali a asigurat poarta Stelei si cu Balgradean, insa fostul dinamovist nu va putea juca la returul cu Lazio, nefiind pe lista UEFA.

"E vina mea ca nu am luat portar, nu a staffului. Dar eu am incredere in continuare in Vlad. Dica si Meme mi-au zis dupa plecarea lui Nita: <Ia portar, ia portar>.

Dumnezeu m-a ajutat cumva. Ca daca Vlad nu facea greseala de la golul doi cu Dinamo, nu luam alt portar si poate ca pierdeam campionatul", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.