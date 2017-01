"Hai sa reparam toata istoria!" FC Carmen Bucuresti, din februarie in Liga I? :)

Ce spune Gigi Becali - aflam azi la Sport.ro, de la ora 13:00.

Invitat aseara la Ora Exacta in Sport, Cristi Costache a vorbit despre un posibil scenariu pentru viitorul Stelei in Liga I.

In cautare de nume pentru echipa, Gigi Becali ar putea sa se gandeasca la FC Carmen Bucuresti, echipa exclusa abuziv de Armata din Liga I in 1947, pentru a-i face loc noului club, "ASA Bucuresti", care avea sa devina "Steaua" in 1961.

"Talpan e omul legii, omul regulamentelor, nu? Pai atunci sa faca dreptate pana la capat."

"Mai in gluma, mai in serios, putem sa ii dam un sfat domnului Becali. Daca il accepta. Sa o caute pe Rose Marie Mociornita, care inca mai este in viata, si este urmasa imperiului Mociornita si sa preia niste drepturi litigioase - au fost atatea probleme cu restituirea proprietatilor, cu ANRP-ul - si cred ca, daca el ar continua pe ideea asta, sa le faca in ciuda, ar fi culmea sa redenumeasca echipa FC Carmen Bucuresti. Adica sa reintram in registrul istoric de acum 70 de ani."

"Mai original ca originalul. Asa chiar ca s-ar face dreptate!"

"E posibil scenariul asta, si nu e o chestie facuta in bascalie. Ca daca tot mergem asa si dam filele inapoi, poate sa dea si Gigi Becali o fila mai inapoi. La inceputul cartii."

"Sa vina cu FC Carmen, care a fost de fapt originea acestei echipe Steaua. Si vorbim de o istorie asupra careia planeaza - hai sa fim foarte eleganti - multe umbre.", a spus Cristi Costache.





