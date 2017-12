Hagi se minuneaza de "Planeta Craiova": "Am pierdut, dar in seara asta m-am simtit antrenor. Asta e nivel european!"

Craiova a castigat meciul cu Viitorul, scor 3-1, pe un stadion cum nu prea vezi in Liga I.

Gica Hagi: "Un meci foarte bun, un meci frumos. Ambele echipe au jucat bine."

"Pentru noi s-a terminat insa cand s-a luat acel rosu, plus penalty."

"Apoi au venit peste noi, usor usor, si ne-au dominat."

"Totul s-a schimbat din acel moment. Si e normal, Craiova e o echipa puternica."

"Ii felicit pentru tot ce se intampla la Craiova. M-am simtit antrenor. Un stadion plin, atmosfera frumoasa, parca am vazut un meci de nivel european in seara asta."



"Sa speram ca in continuare sa mai apara lucruri de genul acesta."

"Noi trebuie sa ne gandim la viitor, la ce putem sa facem in continuare."

"Din pacate, in seara asta am gresit."

"Nu stiu ce sa zic de lupta pentru playoff, vom vedea ce se intampla." (DigiSport)

Viitorul a deschis scorul inainte de pauza, prin Tucudean. In minutul 57, Taru a vazut al doilea galben pentru un hent in careu. Mitrita a transformat penalty-ul si a facut 1-1. Bancu a marcat pentru 2-1, iar Barbut a inchis tabela la 3-1, in minutul 77, dupa o actiune superba a lui Bancu.