Hagi ii cere lui Dica sa il IERTE pe Alibec: "Sunt copii si trebuie sa-i intelegem!" Cum ii poate salva cariera

Gica Hagi crede ca decizia stelistilor de a-l exclude din lot pe Denis Alibec este prea dura.

Hagi a contribuit la resuscitarea lui Alibec, cel care a revenit de la Inter la Viitorul Constanta. Atacantul a ajuns intre timp cel mai scump transfer din istoria Ligii I, insa acum se vede in afara lotului si amendat cu 75.000 de euro. Fostul sau antrenor crede ca decizia este prea dura si da exemplul lui Gorge Tucudean, cel care in august cerea pauza de la fotbal din cauza presiunii, iar in aceasta toamna a ajuns la nationala.



"Toti sunt copii si trebuie sa-i intelegem. Trebuie vorbit cu ei. Mi-am dat seama, chiar si la varsta lor, ca sunt copii. Eu asa am facut cu George (Tucudean - n.red.), am vorbit cu el", a declarat Hagi.



"Trebuie sa contam pe ei pentru ca sunt fotbalisti foarte buni. Noi trebuie sa-i intelegem si sa le spunem ce trebuie sa faca. Nu trebuie sa-i certam", a continuat acesta.

Tucudean a marcat in victoria celor de la Viitorul cu Gaz Metan, scoor 1-0.