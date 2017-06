Hagi, aproape de o noua lovitura! Benzar poate fi coleg cu Van Persie! Anunt de ultima ora din Turcia

Hagi a scos la vanzare trei jucatori in aceasta vara, dar nu a vandut nimic pana acum.

Dupa Nedelcu si Florinel Coman, a venit randul lui Romario Benzar sa isi negocieze plecarea de la Viitorul. Chiar si jucatorul declarase imediat dupa ce a castigat titlul cu echipa din Ovidiu ca a venit momentul sa faca pasul spre un club din strainatate.

Presa din Turcia anunta ca Fenerbahce si Trabzonspor sunt pe urmele lui Benzar de la Viitorul, fundas dreapta in varsta de 25 de ani.

"Pentru Florinel Coman si Benzar exista oferte din strainatate", a declarat zilele trecute directorul de la Viitorul, Cristian Bivolaru.

1,6 milioane de euro este cota lui Benzar.

Valbuena, Van Persie, Sow, Fernandao sau Van der Wiel sunt vedetele lui Fenerbahce in acest

#Trabzonspor and #Fenerbahce are interested to transfer #Viitorul player #RomarioBenzar.