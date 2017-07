Hagi a DESCHIS FOCUL dupa atacurile lui Becali! Bogdan Hofbauer despre NOUL RAZBOI national Steaua - Viitorul

Minunata victorie a Viitorului cu APOEL in preliminariile Champions League l-a incurajat pe Hagi sa deschida focul in cel mai nou razboi de pe frontul intern: Viitorul versus Steaua.

La cateva saptamani dupa ce Hagi i-a spus Stelei "FCSB" e clar ca nu mai e loc de pace intre el si Gigi Becali.

Lupta a ajuns la nivelul la care Hagi nici nu ii mai spune pe nume omului pe care l-a cununat, omul care i-a fost patron si principalul partener de afaceri in fotbal. Imediat dupa ce Viitorul a invins-o pe APOEL, cand Hagi s-a rastit si a rostit ca "Patronul Stelei trebuie sa inteleaga ca noi suntem adevaratii campioni", a fost si o demonstratie de forta a lui Hagi.

Hagi a stat cuminte ani in sir lucrand mai constant decat picatura chinezeasca, insa acum simte ca e momentul in care poate redeveni numarul 1 in Romania. Hagi simte si a si spus-o de cateva ori ca el poate ajunge un nume mare in Europa si ca antrenor, iar ultimele rezultate ale Viitorului il fac sa fie la fel de letal ca in secunda de dinaintea sutului sau devastator de pe vremea cand juca fotbal.



