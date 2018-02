GNOHERE vrea sa PLECE de la FCSB dupa cel mai bun sezon din cariera: "Am o revansa de luat!" La ce club se propune

Harlem Gnohere are cel mai bun sezon al carierei si i-a anuntat pe belgieni ca vrea sa revina la Charleroi.

"Tot ce mi se intampla in ultimele sezoane e cu adevarat formidabil", a declarat duminica Harlem Gnohere, fotbalistul francez al lui FCSB, pentru emisiunea "Completement Foot", informeaza site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF.

Dupa cinci ani petrecuti in Belgia, unde a jucat la echipe modeste, "Bizonul" a ajuns in Romania in 2015.

"Tot ce mi se intampla in ultimele sezoane e cu adevarat formidabil. Cand eram in Belgia, eram etichetat ca un jucator de divizia a doua, fiindca in divizia a doua marcam mult. (...) Cand am avut sansa sa pot evolua intr-un esalon superior in Romania, am profitat de ea. Astazi totul merge cat se poate de bine", a spus Gnohere, ce a revenit in centrul atentiei saptamana trecuta, cand a marcat golul victoriei lui FCSB in Europa League impotriva lui Lazio.

"Nici pana acum nu-mi dau seama, fiindca s-a intamplat atat de repede. Tot ce se intampla in acest moment e de asemenea super rapid. La 29 de ani, e primul meu sezon cand joc in cupele europene si e ceva cu adevarat formidabil. E cu adevarat placut sa marchezi impotriva lui Lazio, a unor fotbalisti cu care nu de mult am jucat PlayStation si pe care-i vedeam la televizor", a afirmat atacantul care pe 21 februarie va implini 30 de ani.



"Suporterii lui Dinamo sunt foarte suparati pe mine pentru ca am plecat la rivala Steaua (FCSB - n. r.) fiindca mai aveam jumatate de an de contract. Propunerile pe care mi le-a facut Dinamo au fost cu adevarat mizerabile, asa ca am preferat sa merg la echipa rivala. Prioritatea mea a fost sa joc in cupele europene, fiindca n-o facusem niciodata. (...) Cand am avut oferta de la o echipa care joaca an de an in Europa League sau Champions League, n-am ezitat nicio clipa", a spus jucatorul.

Francezul a vorbit despre ce inseamna sa joci la FCSB: "Simtim cu adevarat presiunea fiindca presedintele nostru ne face sa intelegem asta in fiecare weekend. E clar ca e o greutate mare, dar pentru mine merge super bine, fiindca am incredere in mine, dau goluri. Deocamdata, nu e nimic ca sa mi se reproseze, dar cand echipa joaca prost, simtim direct asta. Pasiunea suporterilor e cu adevarat extraordinara. E insa si periculos cand treci printr-o pasa proasta."

El a vorbit despre derby-urile din Romania: "E intotdeauna lume. La primul meu meci cu Dinamo, nu-mi dadeam seama. Inainte, suporterii veneau la antrenamente 'sa puna presiune pe noi' fiindca era chiar mai mult de cand n-o mai batusera pe Steaua. Cand am ajuns la stadion, acolo am vazut amploarea lucrurilor. E ceva cu adevarat impresionant."

"Sper sa obtin un rezultat bun la Roma si sa ma calific, apoi sa fiu campion cu Steaua. Ar fi formidabil. De cand sunt in Romania inca n-am castigat un trofeu, mi-ar placea mult sa obtin unul aici. Dupa aceea, vom vedea ce se intampla. Daca voi continua sa joc astfel, se pot intampla lucruri bune, acum nu depinde decat de mine", a continuat Gnohere.

"Sunt un om dornic sa-si ia revansa. Mi-ar placea mult sa revin in Belgia sa le arat unora ca am nivelul sa joc in prima divizie. Cand eram la Charleroi poate ca n-am facut eforturile necesare ca sa ma pot impune. Poate ca eram si tanar, nu dau vina pe nimeni, dar vreau sa revin ca sa le dovedesc ca pot sa joc in prima divizie in Belgia. Am spus intr-un interviu ca Charleroi face parte din mine. Sunt in continuare cu gandul acolo, familia mea locuieste acolo, asa ca daca Charleroi face o propunere, voi fi cu adevarat deschis. N-am terminat ce aveam de facut acolo, asa ca m-as intoarce cu mare placere", a spus francezul.

Charleroi face un campionat foarte bun si este pe locul 3, cand mai sunt patru etape din sezonul regulat.