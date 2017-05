"Gigi mi-a spus ca atata vreme cat nu trec pe la Steaua, nu voi ajunge in strainatate!" Edi Iordanescu a dezvaluit de ce o refuza pe Steaua si cand ii da un raspuns Astrei

Desi parea sigura venirea lui Edi Iordanescu la Astra, antrenorul a dezvaluit ca ar putea ajunge in Grecia.

Fosta campioana a Romaniei, Astra Giurgiu, a ramas fara antrenor dupa despartirea de Marius Sumudica. Edi Iordanescu, principalul favorit, are si o oferta importanta din Grecia.

"De ce as fi suparat ca cei de la Astra discuta si cu Marius (Sumudica), din moment ce si eu, in toata perioada asta, am mers in Grecia si am vorbit cu cei de la Xanthi?! Cert este ca-mi doresc ca saptamana care vine, in maximum 10 zile, sa iau o decizie legata de viitorul meu, fie ca va fi vorba de o echipa din afara, fie ca va fi vorba de una din tara.



Important, insa, este ca cei de la Astra sa-si lamureasca situatia. Este clar ca se inchide un ciclu acolo, ca vor pleaca multi jucatori. Nu ascund ca a fost o discutie generala, in urma careia am inteles ce proiect vor. E clar ca vor schimba strategia, tactica, salariile vor fi mult mai mici, chiar sub jumatate din cat au fost pana acum.



Eu vreau sa ma bat pentru trofee, sa intru intr-un proiect care sa-mi ofere astfel de oportunitati. E posibil sa mai fie astfel de discutii, e posibil sa vorbesc si cu Marius (Sumudica). Am fost si in Grecia, am discutat cu patronul, a fost o discutie complexa, vedem" a spus Edi Iordanescu la Digi Sport.

Antrenorul de 38 de ani a dezvaluit si de ce nu a negociat cu Steaua. ""Eu tin foarte mult la autoritatea mea si la rolul meu de antrenor. Ca orice patron de club e normal sa spuna cum vede lucrurile, dar cand te asezi la masa negocierilor ii spui din start ca nu accepti asta.

Gigi mi-a spus personal in fata ca atata vreme cat nu trec pe la Steaua nu voi ajunge niciodata in strainatate" a mai spus Iordanescu Jr.