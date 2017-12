Gigi Becali contrazice ipoteza lui Piturca: "Infrangerile Dica sunt si din vina mea. Cum sa-l dau afara?"

Gigi Becali a dezvaluit motivul pentru care crede ca Steaua a avut o serie de infrangeri in finalul acestui an.

Victor Piturca a insinuat intr-un interviu ca Nicolae Dica a fost la un pas sa fie schimbat.



"Ceea ce spune Victor Piturca eu nu voi comenta niciodata. Pe Dica nu am vrut insa niciun moment sa il dau afara, si dupa acele infrangeri, era calificat in primavara europeana. Infrangerile pe care le-a avut Dica le-a avut si din cauza mea. Asta pentru ca eu i-am cerut sa faca strategii astfel incat sa ne ocupam si de campionat. Nu este numai vina lui. Cum sa-l dau afara cand este si vina mea?" a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Patronul Stelei nu crede ca in Liga 1 mai exista blaturi: "Va spun 100%. Nu mai exista in fotbalul romanesc niciun fel de aranjament, nici in arbitraj. Am spus despre CFR Cluj ca are prietenii vechi si poate sa influenteze, dar nu existe smecherii" a mai spus Becali.