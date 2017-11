Gigi Becali a anuntat ca a platit inca 1 milion pentru Florinel Coman, dar a scazut pretul cerut: "Il vand cu 50 de milioane de euro!" :)

Daca in urma cu cateva zile spunea ca il vinde cu 100 de milioane de euro pe Coman, Becali a scazut acum pretentiile :)

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Gigi Becali a anuntat ca a platit o noua suma de bani pentru Coman.

"Am platit un milion de euro pe 20% din transferul lui Florinel Coman. L-a evoluat Hagi la 7 milioane de euro. Eu nu am considerat ca il vand cu 7, eu am considerat ca il vand cu 70 de milioane.

Nu crede nimeni, dar o sa demonstrez cand il voi vinde. Eu cred ca il voi da de la 50 de milioane de euro in sus” a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Becali a anuntat si ca s-a inteles pentru transferul lui Olimpiu Morutan.