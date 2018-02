Gardos, prezentat OFICIAL la Craiova! Ce vrea sa faca in vara, cand devine liber: "Avem o intelegere"

Florin Gardos a fost imprumutat de CSU Craiova pana in vara.

Fostul fundas al Stelei revine pe gazon dupa o pauza de trei ani. Gardos a fost refuzat de Steaua, care a incasat 7,5 milioane de euro de pe urma transferului sau. Gardos devine liber de contract in vara, dupa ce ii expira imprumutul la Craiova, insa el spune ca se gandeste sa continue in Banie si in sezonul urmator.

”Iau in calcul orice varianta. Nu exista nicio clauza in contractul meu cu cei de la Craiova, pentru ca actualul angajament va expira la finalul lui iunie, pe 30 sau 31 iunie. De atunci vor fi jucator liber, pentru ca tot atunci va expira si contractul meu cu Southampton. Cei de acolo nu vor mai avea niciun fel de pretentie din moment ce contractul se va incheia. Nici cu cei de la Craiova nu am nicio clauza, dar am in schimb o intelegere cu domnul Rotaru. Am convenit ca daca lucrurile vor merge bine, atunci iau in considerare sa raman”, a spus Gardos, la prezentarea sa oficiala.

Gardos a mai negociat cu Viitorul inainte sa mearga la Craiova. "Eu nu am discutat cu nimeni de la Steaua nici in vara trecuta si nici acum. Restul sunt povesti, va spun cat se poate de sincer. Iar in perioada aceasta, singurul om cu care am vorbit si caruia vreau sa-i multumesc, este Gica Hagi. Am luat in considerare varianta Viitorul, am avut o conversatie cu dansul si vreau sa-i multumesc pentru sfaturile pe care mi le-a dat. In rest, nu vreau sa vorbesc mai multe despre conversatia pe care am avut-o cu dansul”, a mai spus Gardos.