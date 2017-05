Game OVER. Plecarea lui Reghe aduce schimbari importante la transferuri! Decizia luata de Becali

Toate transferurile Stelei din era Laurentiu Reghecampf au aveau un nume comun: Anamaria Prodan.

Perioada in care sotia antrenorului face transferuri la Steaua s-a incheiat. Reghe a plecat la arabi, iar sotia sa nu mai aduce jucatori la echipa lui Becali. Anamaria Prodan nu mai are nicio legatura cu oamenii urmariti de Becali, Budescu, Teixeira, MOrais, Deac sau polonezul wilusz.

Anamaria Prodan ar fi incercat sa-l aduca pe Larie la Steaua, insa acesta i-a transmis ca are deja reprezentant, pe Bogdan Mara, scrie Gazeta Sporturilor.

Ultimul jucator adus de Anamria Prodan la Steaua este Marian Pleasca, jucatorul initial refuzat de Reghe la Steaua pentru ca avea alt impresar.

In plus, noul antrenor al Stelei a suferit in cele doua mandate in care a fost secund la Steaua din cauza familiei Reghecampf. Dica a fost secund pentru Galca si Radoi, perioade in care Laurentiu Reghecampf ii invita pe jucatori la gratare la Snagov si ii trimiteau cadouri scumpe lui Gigi Becali.