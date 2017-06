FRF a trimis la UEFA lista echipelor pentru cupele europene: castigatoarea Cupei a ramas pe dinafara, dar lucrurile se pot intoarce "romaneste"

Comitetul Executiv al FRF a ratificat astazi clasamentul final al Ligii I, declarand-o pe Viitorul campioana Romaniei. Federatia a intocmit, de asemenea, lista participantelor in cupele europene.

Castigatoare a Cupei Romaniei, FC Voluntari a fost lasata in afara listei de Europa. Ilfovenii nu si-au depus dosarul de licentiere pana la sfarsitul lunii martie, motiv pentru care acum sufera din aceasta cauza. Totusi, acestia inca au sperante si asteapta un raspuns din partea Comisiei de Licentiere.

FRF a trimis la UEFA o lista cu urmatoarele echipe: Viitorul, FCSB (Liga Campionilor), Dinamo, CSU Craiova, Astra (Europa League). Totusi, acest lucru se poate schimba in cazul in care Voluntari va lua licenta pentru cupele europene la Comisia de Licentiere. In aceasta situatie, Federatia va trebui sa notifice UEFA pentru inlocuirea Astrei cu FC Voluntari.