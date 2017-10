FOTO: "Bizoneii", cei mai fericiti suporteri de pe National Arena! Gnohere este noul GOLGHETER al Ligii 1

Gnohere a reusit un hattrick cu Timisoara, la doar trei zile dupa dubla care i-a adus Stelei victoria in Israel.

Gnohere este pe val la Steaua - dupa cele doua goluri marcate joi cu Hapoel Beer Sheva, francezul a reusit un hattrick in meciul cu Timisoara si este noul lider al clasamentului marcatorilor din Liga I.

Bucuria lui Gnohere a fost cu atat mai mare cu cat cei doi baieti, si sotia lui, au fost in tribunele Arenei Nationale.

Gnohere are 8 goluri marcate in acest sezon de Liga I. Urmatorii in topul golgheterilor sunt Baluta, Tudorie, Batin si Tucudean, cu cate 7 goluri.