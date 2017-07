Fotbalistul din Liga I cu cea mai mare crestere a cotei: pretul sau s-a INZECIT intr-un sezon. Hagi a ajuns sa aiba al doilea cel mai valoros lot

Gica Hagi are unul dintre cele mai numeroase loturi dintre echipele din Liga I, avand la club foarte multi tineri. Campion al Romaniei, cel putin pana la o eventuala decizie contrara a TAS, Hagi are si al doilea cel mai valoros lot!

Viitorul a devenit a doua cea mai valoroasa echipa a Ligii I, potrivit cotelor de piata actualizate de site-ul de specialitate transfermarkt.de. Totusi, formatia lui Gica Hagi se bucura de un lot mult mai numeros decat Dinamo, Craiova ori chiar Steaua.

Cu 41 de jucatori trecuti pe lista, Viitorul este acum evaluata la 20.98 milioane euro, in timp ce FCSB, cu 32 de jucatori, are o cota de 21.63 milioane euro.



Dinamo este a treia formatie, cu o valoare de 15.98 milioane euro.



Clasamentul mediei valorii jucatorilor pozitioneaza insa FCSB prima, apoi Dinamo si Viitorul pe locul 3. FCSB are o medie de 676 mii euro per jucator, in timp ce Dinamo sta la 666 mii euro per jucator. Viitorul are o medie de 512 mii euro per jucator.

Florinel Coman, jucatorul cu cea mai mare crestere



Hagi are in lot si fotbalistul cu cea mai mare crestere a cotei de piata. Florinel Coman, pustiul de 19 ani al Viitorului, a ajuns sa fie evaluat la 1.5 milioane euro.

In luna iulie a anului trecut, Florinel Coman era evaluat la 150 mii euro.