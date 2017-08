Fotbal pe Drumul Oaselor. Temperaturile record si programul incarcat le pun viata in pericol fotbalistilor din Liga 1

Sa planga Ronaldo! Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

In vara acestui an s-au inregistrat cele mai mari temperaturi de cand se fac masuratori in Romania, iar meciurile din Liga 1 s-au desfasurat in mod regulat la peste 35°C, dar fotbalistii nu au fost in niciun fel protejati de programarea partidelor, unele avand o medie de un meci jucat la 3-4 zile.

Dupa ce au efectuat cantonamentele in zone mai reci ale continentului, dupa ce au fost adusi la stadion de autocare sau masini in care duduie aerul conditionat si dupa ce au parasit vestiarele racite de asemenea de sisteme de climatizare, fotbalistii din Liga 1 au iesit in ultima luna ca sa isi faca meseria pe gazon, la nivelul caruia temperaturile au depasit de multe ori 35°C (ziua, la umbra) sau au trecut de 30°C, desi partidele s-au jucat dupa ora 21.00.

Medicii avertizeaza ca atunci cand termometrul arata temperaturi mai mari de 35°C si indicele temperatura-umezeala (ITU) depaseste pragul critic de 80 de unitatii, disconfortul termic este accentuat, iar pericolele pentru sanatate sunt foarte mari. Si asta pentru un om normal, care asteapta autobuzul in statie sau merge la piata, nu pentru un sportiv care trebuie sa alerge intr-un ritm alert 8-12 kilometri in aproape doua ore. Specialistii atentioneaza ca expunerea la temperaturi excesive solicita intens inima, care este nevoita sa faca un efort mai mare in incercarea de a mentine temperatura corpului constanta.

Se poate ajunge la transpiratii abundente si deshidratare, senzatie de disconfort, respiratie ingreunata, urechi infundate, cresteri ale valorilor tensiunii arteriale si ale pulsului, senzatie de oboseala, ameteli, confuzie, predispozitii la infectii gastrointestinale, dispnee, tahicardie, crampe si spasme musculare, soc termic si insolatie, iar, in ultima instanta, daca persoana respectiva nu ia in considerare aceste semnale de atentionare, exista riscul unui stop cardiorespirator, al unui infarct miocardic, al unui accident vascular cerebral sau al unei morti subite, inima ramanand practic blocata pe fondul vasodilatatiei generalizate si a tulburarile hidroelectrolitice si hemodinamice.

Mai mult, programul a fost unul extrem de incarcat, mai ales pentru echipele romanesti calificate in cupele, europene, iar FRF si LPF nu par sa bage in seama pericolele la care se expun jucatorii, in timp sindicatul fobalistilor, AFAN (Asociatia Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania) nu a tras inca un semnal de alarma oficial pentru protejarea celor ale caror interese le apara. Meciurile au fost programate la foc automat, uneori cu etapa intermediara, in ciuda faptului ca se stie ca majoritatea se vor juca in orase aflate sub cod galben sau rosu de canicula, loturile echipelor sunt destul de "subtiri" (majoritatea bazandu-se pe 15-16 jucatori), desfasurarea procesului de procurare a vizele medicale la centrele de medicina sportiva sunt in continuare enigmatice, iar perioada de recuperare pe fondul efortului la temperaturi ridicate este mult mare decat in mod normal. In aceste conditii, desi multi se plang de calitatea fotbalului aratat de echipele din Liga 1, ar trebui sa fim multumiti ca nu am avut parte de evenimente neplacute sau chiar de tragedii.

Cat de incarcat este programul echipelor calificate in cupele europene

Viitorul: Voluntari 0-1 (Supercupa, 9 iulie), Medias 3-0 (Liga 1, 17 iulie), CFR Cluj 0-2 (Liga 1, 22 iulie), APOEL 1-0 (Liga Campionilor, 26 iulie), Dinamo 0-1 (Liga 1, 30 iulie), APOEL 0-4 (Liga Campionilor, 2 august), Sepsi 0-1 (Liga 1, 5 august), Voluntari (Liga 1, 8 august), Timisoara (Liga 1, 11 august), FC Salzburg (Europa League, 17 august), CSU Craiova (Liga 1, 19 august), FC Salzburg (Europa League, 24 august), Chiajna (Liga 1, 26 august) – 49 zile / 13 meciuri = un meci la 3,7 zile

FCSB: Voluntari 2-1 (Liga 1, 15 iulie), Timisoara 1-0 (Liga 1, 21 iulie), Viktoria Plzen 2-2 (Liga Campionilor, 25 iulie), CSU Craiova 1-1 (Liga 1, 30 iulie), Viktoria Plzen 4-1 (Liga Campionilor, 2 august), Chiajna (Liga 1, 6 august), CSM Iasi (Liga 1, 9 august), Astra (Liga 1, 12 august), Sporting Lisabona (Liga Campionilor, 15 august), Juventus (Liga 1, 19 august), Sporting (Liga Campionilor, 23 august), Botosani (Liga 1, 26 august) – 43 zile / 12 meciuri = un meci la 3,5 zile

Dinamo: Juventus 3-0 (Liga 1, 15 iulie), FC Botosani 0-1 (Liga 1, 23 iulie), Athletic Bilbao 1-1 (Europa League, 27 iulie), Viitorul 1-0 (Liga 1, 30 iulie), Athletic Bilbao 0-3 (Europa League, 3 august), Gaz Metan (Liga 1, 7 august), CFR Cluj (Liga 1, 10 august), CSM Iasi (Liga 1, 13 august), Sepsi (Liga 1, 19 august) – 36 zile / 9 meciuri = un meci la 4 zile

CSU Craiova: CSM Iasi 2-0 (Liga 1, 14 iulie), Chiajna 1-1 (Liga 1, 22 iulie), AC Milan 0-1 (Europa League, 27 iulie), FCSB 1-1 (Liga 1, 30 iulie), AC Milan 0-2 (Europa League, 3 august), Astra (Liga 1, 6 august), Juventus (Liga 1, 9 august), Botosani (Liga 1, 13 august), Viitorul (Liga 1, 19 august) – 37 zile / 9 meciuri = un meci la 4,1 zile

Astra Giurgiu: Zira 3-1 (Europa League, 13 iulie), Sepsi 1-0 (Liga 1, 16 iulie), Zira 0-0 (Europa League, 20 iulie), Voluntari 1-3 (Liga 1, 24 iulie), Oleksandria 0-0 (Europa League, 27 iulie), Timisoara 3-0 (Liga 1, 31 iulie), Oleksandria 0-1 (Europa League, 3 august), CSU Craiova (Liga 1, 6 august), Chiajna (Liga 1, 9 august), FCSB (Liga 1, 12 august), CSM Iasi (Liga 1, 19 august) – 38 zile / 11 meciuri = un meci la 3,4 zile