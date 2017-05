Fost jucator in nationala Cehiei, gasit spanzurat in subsolul casei! In urma cu cinci ani a picat un test antidoping si a ratat Euro 2012

Fostul international ceh de tineret David Bystron, in varsta de 34 de ani, s-a sinucis in subsolul casei sale.

Conform cotidianului ceh Sport, citat de News.ro, Bystron a fost gasit spanzurat in subsolul casei sale din Elvetia. Dupa ce s-a retras din activitatea de fotbalist profesionist, cehul juca pentru echipa elvetiana de amatori US Schluein Ilanz.

David Bystron, care evolua pe postul de fundas central, a jucat in cariera sa la formatiile Banik Ostrava, Levski Sofia, Viktoria Plzen si Sigma Olomouc. A castigat de doua ori titlul in Cehia, cu Banik Ostrava si Viktoria Plzen, si o data in Bulgaria, cu Levski Sofia.

Bystron a fost depistat pozitiv cu metamfetamina dupa meciul Viktoria Plzen - BATE Borisov, din sezonul 2011-2012 al Ligii Campionilor, a fost suspendat doi ani si a ratat sansa de a juca la Campionatul European din 2012.

David Bystron este al doilea jucator ceh care se sinucide in ultima luna, dupa fundasul Frantisek Rajtoral, care juca la Gaziantepspor. Acesta s-a sinucis la 23 aprilie, in Turcia.