"Cei de la Minister si de la CSA sunt dispusi sa discute!" Conditia pentru ca FCSB sa redevina Steaua

FCSB poate redeveni Steaua in scurt timp.

Iordanescu stie ca generalii vor sa se impace cu Becali. Patronul stelistilor incearca sa-l opreasca pe Reghecampf, atras de milioanele arabilor.

Iordanescu isi doreste ca Becali si generalii sa se impace intr-o saptamana. Pe 7 mai, Steaua sarbatoreste 31 de ani de la castigarea Cupei Campionilor.

"Cand domnul Gigi Becali va lasa la o parte incapatanarea, cand va lasa la o parte aroganta. Am inteles ca si conducerea Ministerului si cei de la CSA sunt dispusi sa discute. Dar nu in termenii lui Gigi Becali. Este greu in momentul de fata ca Gigi Becali sa primeasca si ce ar mai trebui sa primeasca fara bani" a spus Anghel Iordanescu