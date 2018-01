Faza dupa care Becali trimite oferta! GOL SENZATIONAL pentru noul pusti senzatie al Romaniei. Cum a marcat

Un nou Denis la Steaua? Becali e fan!

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Dupa Man si Alibec, Dragus de la Viitorul ar putea fi al 3-lea 'Denis' al Stelei. Pustiul de 18 ani care a intrat in atentia lui Gigi Becali dupa golul senzational marcat cu FC Botosani, in Cupa, a mai reusit o bijuterie.

Mijlocasul ofensiv a marcat cu un sut superb, din afara careului, in victoria cu 4-2 a Viitorului in fata lui Luch Vladivostok. Dragus a trimis direct in vinclu, fara nicio sansa pentru portarul rusilor de a opri mingea. N-a fost singurul moment important pentru Dragus in acest meci. Pustiul a mai inscris o data pana la final.

Sursa video: fcviitorul.ro