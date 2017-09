Fanii lui Dinamo au venit la prezentarea lui Miriuta si i-au facut un cadou inaintea derby-ului! Miriuta: "E cea mai mare bucurie de cand mi s-au nascut copiii incoace"

Vasile Miriuta a sustinut prima sa conferinta dupa numirea pe banca lui Dinamo. El va debuta chiar in derby-ul cu FCSB.

Vasile Miriuta spune ca si-a indeplinit inca un vis, acela de a antrena Dinamo. El le promite fanilor ca va face tot ce ii sta in putinta pentru a readuce gloria in Stefan cel Mare.

"Au mai fost niste tentative, nu s-au realizat din pacate, dar niciodata nu e prea tarziu. Ma bucur enorm sa fiu aici, sa fiu antrenorul echipei pe care o iubesc de 40 de ani. E o bucurie foarte mare, mai ales ca s-a intamplat de ziua mea. Nu stiu cand am fost ultima data atat de bucuros.

Voi face tot ce depinde de mine ca Dinamo sa aiba succes.

Nu e nicio problema ca debutez in derby. Toata suflarea dinamovista asteapta acest meci. Sunt sigur ca fanii vor veni in numar mare si ne vor incuraja. Sunt sigur ca ne vor impinge de la spate catre victorie.

Am emotii, as minti sa spun ca nu am. Dar ele vor trece in momentul fluierului de start. Nu am dormit prea mult in ultimele zile. Nu e usor sa-i cunosti pe toti baietii in cateva zile, desi cu cativa ma stiam.

Am vorbit cu Gurita putin si miercuri, si astazi, dar e greu sa schimbi multe in 3 zile, mai ales ca fiecare antrenor are alta filosofie. Contra mi-a zis atat: sa-i bat pe stelisti.

Am venit cu fluierul de Champions League la mine", a spus noul antrenor al lui Dinamo.

"Telul meu cand m-am apucat de fotbal a fost sa joc la Dinamo si la nationala Romaniei. Pana la urma am jucat la Dinamo, chiar daca nu am evoluat mult, dar la nationala nu s-a putut. Acum sunt antrenor la Dinamo, pot spune ca unele dorinte mi s-au indeplinit.



Nu vreau sa ma arunc si sa spun ca luam titlul. Trebuie sa intram intai in Play Off. Daca intram, ne putem bate la titlu", a mai spus Miriuta.

Miriuta a vorbit despre meciul de debut, derby-ul cu FCSB.

"Dica n-are multe variante. O sa joace Momcilovic, Morais la mijloc. Intra Man, Ovidiu Popescu, Alibec, Budescu. E clar cu cine o sa joace.



Eu respect Steaua, e o echipa foarte buna. Dica e un antrenor de mare viitor, imi place. Dar, inca o data, pe mine ma intereseaza echipa mea.

Budescu imi place enorm de mult, sincer.



Steaua n-a jucat slab cu CFR. A fost un meci intre doua echipe bune ale campionatului, e greu sa faci spectacol intr-o astfel de partida, s-a jucat la rezultat", a spus Vasile Miriuta in cadrul unei conferinte de presa", a mai spus antrenorul dinamovist.

Miriuta l-a reprimit la echipa pe Steliano Filip.

"Steliano s-a intors, am discutat cu el aseara. El a inteles ca a gresit si sunt sigur ca va fi alt jucator de acum. Vom vedea cine va fi capitan maine seara", a conchis Miriuta.