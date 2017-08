Dezvaluiri din vestiarul Stelei: "Becali i-a platit nunta, s-a ocupat de tot!" Gestul incredibil facut pentru un jucator

Becali i-a surprins pe stelisti cu gestul pe care l-a facut pentru unul dintre jucatori!

Intr-un interviu acordat footbalski.fr, Bizonul Gnohere dezvaluie ca patronul s-a ocupat personal de nunta mijlocasului Ovidiu Popescu. Gnohere vorbeste si despre atitudinea vestiarului in fata criticilor lui Becali: "Cand aflam ce declara, murim toti de ras!"

"Becali e un baiat bun. De exemplu, cand s-a casatorit Ovidiu Popescu, a platit tot pentru nunta lui. Nu e un nebun, asa cum vrea sa arate. E mai mult spectacol in ceea ce spune. Cand iti vorbeste fata in fata e chiar un tip foarte OK. Il cunoastem bine de acum. Cand ni se povestesc lucrurile pe care le spune, suntem toti morti de ras", a declarat Gnohere.

Popescu s-a casatorit la inceputul verii si a fost unul dintre favoritii lui Becali sezonul trecut, cand patronul i-a dublat salariul si a anuntat ca-l va vinde doar cu 20 de milioane de euro. In acest sezon, Becali a fost nemultumit de fotbalist si a spus ca nu are valoare nici macar pentru a juca in prima echipa a Stelei. :)