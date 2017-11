"Experimentele" de la Steaua, criticate de un fost antrenor: "De ce sunt odihniti jucatorii? Cand au obosit?"

Sistemul rotatiei impus de Dica la Steaua e criticat de un fost antrenor din Ghencea. "Experimentele" la care facea referire Budescu nu sunt vazute cu ochi buni de Dumitru Dumitriu.

Dumitriu nu intelege de ce anumiti jucatori trebuie odihniti si lasati pe banca in contextul in care in campionatele puternice ale Europei se joaca intr-un ritm draconic si nimeni nu se plange.

"Eu am spus, dar nu in ideea de a-l deranja pe Dica, despre anumiti jucatori care sunt odihniti. Am intrebat: 'De ce sunt odihniti? Cand au obosit?' Asta e meseria lor. Eu zic ca jucătorii romani stau foarte putin in cadrul echipei, comparativ cu alti jucatori. Am vazut un material din Anglia, liga a doua. Jucatorii vin cu o ora si jumatate inaintea antrenamentului. Jucătorul isi face singur analiza sangelui, a urinei, apoi sta in vestiar pana vin toti ceilalti. Dupa antrenament raman sa si faca recuperarile. Poti sa petreci si 8 ore, si 10 ore alaturi de echipa, care ar fi problema?", a declarat Dumitriu la DigiSport.