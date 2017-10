EXCLUSIV | Suma de la care pleaca Hagi in discutia cu spaniolii: "Roberto Carlos" Ganea ar putea ajunge in campionatul lui Messi si Ronaldo

Bascii de la Athletic Bilbao sunt dispusi sa isi schimbe politica de transferuri si sa achizitioneze primul strain 100% din istoria lor. Recunoscuti pentru faptul ca legitimeaza doar jucatori basci, acestia il vor pe Cristi Ganea, fotbalist cu parinti romani, care a copilarit insa in Tara Bascilor.

Athletic Bilbao il doreste pe Cristi Ganea, fundasul stanga in varsta de 25 de ani al Viitorului. Cotidianul madrilen AS a dezvaluit interesul clubului de pe San Mames, presa spaniola notand faptul ca Athletic si-ar putea schimba politica de transferuri pentru prima data in istorie.

Cei de la Bilbao au avut doar doi fotbalisti nascuti in afara Spaniei in ultimii 15 ani, insa amandoi cu origini basce: Laporte si Amorebieta. Ganea nu se pliaza profilului, dar are o relatie cu regiunea: a copilarit in Tara Bascilor, parintii sai avand o mica afacere intr-un orasel de langa Bilbao.

Cristian Bivolar, directorul general al Viitorului, a vorbit la Ora Exacta in Sport, la PRO X, despre interesul lui Bilbao pentru Ganea, acesta spunand ca Viitorul vrea sa obtina in schimbul fundasului "o suma cel putin egala cu cea incasata pe Razvan Marin sau Romario Benzar".

"Am mai avut o oferta de la Malaga si nu stiu cum de nu s-a facut. Eu spun ca ar trebui sa luam cel putin banii pe care i-am luat pe Marin sau Benzar", a spus Cristian Bivolaru la Ora Exacta in Sport.