EXCLUSIV Mutu are deja 3 nume pentru inlocuirea lui Contra. Doi antrenori din Liga I si unul care a mai stat pe banca echipei sunt pe lista

Cosmin Contra a acceptat oferta lui Razvan Burleanu de a prelua echipa nationala a Romaniei. Mai intai, seful FRF va merge cu propunerea in Comitetul Executiv, ulterior urmand ca tehnicianul sa fie numit in functie.

Contra o lasa pe Dinamo pentru echipa nationala. Antrenorul s-a lasat convins de oficialii Federatiei Romane de Fotbal si va avea parte de cel mai important contract al carierei de tehnician.

Pentru Dinamo, care a avut parte de un debut de sezon mai putin bun, incep acum cautarile in vederea numirii unui nou antrenor.

Sursele Pro•TV si www.sport.ro noteaza ca oficialii formatiei alb-rosii au deja trei nume pe lista.

Potrivit unor surse din apropierea conducerii dinamoviste, cei trei antrenori de care se intereseaza acum Adrian Mutu si Ionut Negoita sunt: Vasile Miriuta (Concordia Chiajna), Claudiu Niculescu (FC Voluntari) si Liviu Ciobotariu (liber de contract).



Pentru moment, Miriuta si Niculescu sunt legati prin contract de echipele lor, in timp ce Liviu Ciobotariu, care a mai antrenat-o pe Dinamo in sezonul 2011/12, nu mai are echipa din 2016.