EXCLUSIV! Man a vrut sa PLECE de la Steaua! Cine l-a intors din drum pe noul star al ros-albastrilor

Dennis Man e jucatorul momentului la Steaua.

La doar 19 ani, Dennis Man impresioneaza in fiecare partida, in conditiile in care are alaturi de el jucatori precum Budescu, Alibec, Gnohere sau Teixeira.

Man a ajuns in urma cu un an de la UTA, insa a prins putine minute la Steaua. Antrenor era Laurentiu Reghecampf, iar Man s-a gandit chiar sa plece la finalul sezonului. Tatal lui Man a mers la Helmuth Duckadam si i-a cerut sfatul. Isi dorea ca fiul sau sa fie la o echipa care sa ii dea sanse sa joace. Duckadam l-a sfatuit sa mai ramana pentru ca fiul sau va primi sanse. Dica a venit antrenor la Steaua si a promovat mai multi tineri, intre care si Man.

Man nu a dezamagit, ba chiar a jucat din ce in ce mai bine, iar acum a devenit om de baza la Steaua, cu reusite in meciuri importante precum cele cu Dinamo sau Lugano din Europa League.

"Daca imi da cineva 10 milioane de euro pe Man, eu nu-l dau! Ce, sunt idiot?! Eu nu vad ce se intampla in lume acum?! Eu trebuie sa fiu cu un pas inainte. Ce, Man nu e posibil sa fie de valoarea lui Mbappe?! Voi lua 48 de milioane de euro!", a spus patronul la finalul partidei de joi seara.

Man nu a prins lotul lui Contra pentru meciurile cu Kazahstan si Danemarca, insa Dica e convins ca tanarul atacant va fi convocat la actiunile urmatoare.

"Man a avut o prestatie excelenta. Cred totusi ca poate mult mai mult si in scurt timp va fi un jucator important pentru Steaua, poate si pentru echipa nationala", a spus antrenorul Stelei.

Dennis Man a facut cea mai buna repriza de cand e la Steaua in partida cu Lugano din Elvetia. El a intrat la pauza si a facut faza din care a marcat Budescu.



"Ma simt foarte bine, ma bucur ca antrenorul imi da sanse sa joc si sper sa o fac din ce in ce mai bine. Cred ca e cea mai buna repriza de cand joc la Steaua. Suntem pe primul loc in grupa, nu-mi doresc decat sa continuam sa facem meciuri bune si sa ne asiguram cat mai repede calificarea in primavara europeana".

250.000 de euro era cota lui Dennis Man in vara pe transfermarkt.de. Becali l-a cumparat cu 320.000 de euro de la UTA.