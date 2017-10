EXCLUSIV | Hagi pregateste marele soc: VANZAREA VIITORULUI, in faza avansata! "Exista posibilitatea sa vanda mai mult de 50%"

Viitorul se afla in plin proces de evaluare, Hagi angajand o firma specializata pentru a face un audit la club. Motivul: o posibila tranzactie de milioane de euro! Cristian Bivolaru, oficial al Viitorului, a dezvaluit la Pro X ca Hagi ar putea vinde pachetul majoritar de actiuni.

Gica Hagi ar putea vinde un pachet de actiuni in curand. In cazul unei oferte bune, acesta ar fi dispus sa renunte chiar la partea majoritara, spune Cristi Bivolaru, oficial al clubului de la Ovidiu!

"Suntem in continuare intr-un proces de evaluare a clubului, un audit. Dupa care, doritorii, potentialii parteneri, vazand concluziile raportului, isi vor exprima interesul.

Am fost in negocieri, suntem in faza in care oamenii asteapta sa vada rezulatele concrete ale evaluarii.

Cu siguranta exista posibilitatea ca Hagi sa vanda mai mult de 50% din pachetul de actiuni. Insa nu cred ca nu va dori sa isi opreasca o parte din actiuni, macar dintr-o chestiune sentimentala.

El cauta o solutie pentru o consolidare serioasa a bugetului, pentru a nu mai fi intr-o situatia precum cea din ultimii ani, cand am fost nevoiti sa vindem jucatori pentru a crea un buget competitiv cel putin pentru accederea in Play Off.

E nevoie de bani si pentru alte lucruri la club, cum ar fi construirea unor facilitati. Avem un hotel in constructie in incinta bazei, de 4.000 metri patrati, si pentru care e nevoie de cateva milioane", a spus Cristian Bivolaru la Ora Exacta in Sport.