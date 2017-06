EXCLUSIV Doua oferte primite de FCSB. Alibec nu pleaca, Enache are sanse mari: "Am cerut 700.000 pe el"

Gigi Becali a anuntat ca a primit 2 oferte.

Patronul Stelei a anuntat la Sport.ro ca a primit doua oferte de transfer in ultimele zile. Alibec e dorit in Anglia, de unde vine o oferta de 10 milioane de euro, spune patronul Stelei, iar Enache e dorit in Franta.

Acesta a primit oferta chiar azi, insa Becali a cerut cu 200.000 de euro mai mult.

"Si acum doua zile am avut oferta pentru Alibec, dar nu vreau sa negociez plecari. Ar insemna ca nu-mi ating eu scopul. Eu vreau acum sa fac o echipa care sa castige tot, sa nu mai dau eu ordine, sa nu fiu nevoit sa ma bag la schimbari, sa nu ma supar.

Astazi am primit oferta din Franta pentru Gabi Enache. Eu l-as lasa, dar ei vor sa-mi dea doar 500.000 euro. Eu vreau 700.000, ca tot cu juma' de milion l-am luat de la Astra", a spus Gigi Becali la Sport.ro.

Acesta i-a transmis un avertisment si lui Nicolae Dica, noul antrenor al Stelei: "Dica nu va avea niciun fel de problema cu implicarea mea pentru ca o sa-i fac o super echipa. Daca nici cu echipa asta nu castigi, bai, Dica, atunci normal ca se implica Becali", a spus patronul Stelei.