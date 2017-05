EXCLUSIV! Budescu le spune NU Stelei si arabilor fara ezitare! Noul sau impresar vrea sa il duca in Bundesliga

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Mijlocasul Astrei este asteptat saptamana aceasta la negocieri de Gigi Becali, insa mai are si cateva oferte din zona araba. Budescu a ezitat sa intre in negocieri avansate cu vreuna din parti la sfatul noului sau impresar.

Florin Lovin, jucator activ pana saptamana trecuta, si-a luat in primire noua profesie, aceea de impresar. Lovin vrea sa il duca pe Budescu in Bundesliga, la Frankfurt, acolo unde are relatii de pe vremea de cand a jucat in Germania.

Budescu ar accepta oferta nemtilor fara ezitare si ar refuza Steaua si ofertele din zona araba, care oricum nu prea il atrag dupa experienta neureusita din Asia.

Nemtii au terminat in a doua jumatate a clasamentului si vor sa se intareasca pentru sezonul urmator, iar Budescu ar putea fi o optiune la mijlocul terenului, mai ales ca ar putea veni pentru o suma mica pentru un club din Germania, 750.000 de euro.