EXCLUSIV! Anunt de ULTIMA ORA despre revenirile lui Rusescu si Cristi Tanase! Unul din ei e foarte aproape de transfer

Negocierile dintre Rusescu si Steaua au avansat.

Raul Rusescu si Cristi Tanase sunt marile lovituri de titlu incercate de Steaua in aceasta iarna. Ambii jucatori sunt nevoiti sa-si caute echipe, urmand sa-si rezilieze in aceasta iarna contractele cu Karabuk. Tanase mai are 6 luni din actuala intelegere, in timp ce Rusescu mai are 1 an si jumatate de contract.

Dintre cei doi, Raul Rusescu e mai aproape de Steaua, sustin sursele www.sport.ro. Ambii vor da raspunsul final in urmatoarele zile, dar Cristi Tanase are mai multe oferte din Turcia si vrea sa ramana acolo. Si Becali a anuntat ca Tanase a promis ca revine la Steaua daca nu isi va gasi angajament peste hotare.

Oricum, Rusescu este jucatorul de care Dica are mare nevoie. Gnohere e suspendat in debutul returului, iar Alibec nu a dat randament in tur.

Steaua asteapta raspunsul final al ambilor jucatori pana la sfarsitul acestei saptamani. Lotul lui Dica este deja in Turcia, in cantonamentul de la Belek.